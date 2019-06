Politiet fikk melding om hendelsen klokken 23.07.

– Mannen er nå sendt til legevakten med mulig ribbeinsbrudd, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til TV 2.

– Vi fikk melding om at en person hadde kastet en sykkel på trikkeskinnene, og at to personer holdt han fordi han var svært aggressiv. Politiet kom raskt til stedet og fikk kontroll på personen, forteller Krohn Engeseth.

En person til skal ha blitt utsatt for vold fra gjerningsmannen, men hadde kun mindre skader.

#Bærum Bekkestua trikkestasjon. Politiet er å stedet ifm at en person har kastet en sykkel på sporet. En eldre mann har også blitt bitt, slått og sparket av mistenkte. Ambulanse tar en sjekk på fornærmede. Mistenkte pågripes og anmeldes for forholdene. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 4, 2019

Gjerningsmannen er nå kjørt i arresten, anmeldt for kroppskrenking og ordensforstyrrelse. Han er en kjenning av politiet.