Dagen før valget sjokkerte den borgerlige statsministeren Lars Løkke Rasmussen det politiske Danmark med å åpne for en blokkoverskridende regjering sammen med erkefienden Sosialdemokratene.

Tirsdag kveld møttes partilederne til den siste og avgjørende debatten foran et Folketingsvalg som har blitt langt mer spennende enn det så ut til for noen uker siden.

– Det beste for Danmark vil være å gjøre Venstre til et sterkere parti i morgen, slik at vi kan bygge en bro over sentrum, sa statsministeren på vei ut av TV 2s studio i København.

Hovedmotstander og meningsmålingenes favoritt til statsministerposten Mette Frederiksen fra Sosialdemokratene står fast på at hun heller ønsker å danne en mindretallsregjering der hun samarbeider med ulike partier i ulike saker.

– Det er den tredje eller fjerde regjeringsplanen som statsministeren har lagt frem. det er veldig useriøst. Vi skal selvfølgelig samarbeide, men vi trenger ikke bare en ny regjering, men en ny politisk retning som jeg vil stå i spissen for, sier Fredriksen til TV 2.

Etter den aller siste tv-debatten innrømmer sosialdemokratenes leder at hun slett ikke er sikker på seier i morgen.

– Det føler jeg meg overhodet ikke sikker på. Valg i Danmark pleier å være jevne og jeg tror vi får se et valgresultat som er jevnere enn det målingene har tydet på, sier Frederiksen til TV 2.

Kun en gang etter andre verdenskrig har det ært en regjering bestående av Sosialdemokratene og Venstre, under ledeløse av sosialdemokraten Anker Jørgensen i 1978.

Statsministeren håper hans utpsill kan få flere dansker til å tenke seg om, for å holde fløypartiene unna innflytelse.

– Betyr det at du åpner for at Mette Fredriksen kan bli statsminister?

– Det er ikke aktuelt, fordi Mette Fredriksen sier at prosjektet ikke er aktuelt. jeg tror det beste for Danmark at noen tok den oppgaven. Det vil jeg gjerne gjøre. Min person vil aldri stå i veien for at danmark skal få en regjering, sier Løkke Rasmussen etter debatten.