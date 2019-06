Selnæs om Kina-lønnen: – Gjør at jeg koser meg mer med fotballen

– Det tror jeg at du utvikler deg veldig mye av òg, både som person og spiller. Du er nødt til å ta tak. Det er veldig høye forventninger til deg, og du er nødt til å være en leder, utdyper han.

Den gnistrende starten førte til at forventningene ble enda høyere.

– Jeg merker at motstanderen kanskje var veldig bevisst på at jeg har en god skuddfot i og med at jeg har scoret noen mål på langskudd. Det er jo litt artig at man har satt seg i respekt sånn sett. Når man er her som utlending, må man levere. Og fotball er ferskvare. Det er ingenting man glemmer så fort som den forrige kampen, du er nødt til bare å fortsette å levere.

– Enda proffere

Til tross for at han gjorde bakgrunnssjekken sin, er han noe overrasket over rammen rundt klubben.

– Nivået på alt rundt fotballen har kanskje overrasket meg litt. Jeg visste at det var bra, men alt av fasiliteter når det kommer til stadion, baner og profesjonaliteten rundt er topp, topp klasse, sier Selnæs.

– Det er kanskje litt overraskende, men samtidig ikke når du vet hvor mye penger de klubbene har, legger han til.

– Hvordan vil du sammenligne det med der du har vært tidligere?

– Nå har jeg bare Norge og Frankrike å sammenligne med, men det er proffere her enn begge de plassene. Først var Frankrike proffere enn i Norge, men her er de enda proffere med å legge til rette og sørge for at alle spillerne er 100 prosent klare. Det er ingenting å utsette på den biten, svarer midtbanespilleren.

