– De hadde to kjempestore kofferter hver. Da vi åpnet koffertene sperret selv Tolletaten opp øynene, sier Tor Fredriksen, seksjonssjef ved Grensedivisjonen.

De to unge mennene fortalte at de hadde med seg klær, men da koffertene ble åpnet, viste det seg noe helt annet. I de fire koffertene lå hele 184.000 tabletter med legemiddelet tramadol.

Rekordstort beslag

Bare i år har Tolletaten beslaglagt over en halv million av disse tablettene. Tramadol er et smertestillende middel som virker på sentralnervesystemet. Legemiddelet har morfinlignende virkning, og skal ikke brukes over lang tid eller uten spesielt behov, ifølge Legemiddelverket.

Tolletaten har sett en markant økning i antall beslag av farmasøytiske produkter de siste årene, og særlig av disse pillene. Det bekymrer tolldirektør Øystein Børmer

– Det tyder på et fremvoksende samfunnsproblem, økende avhengighet og etterspørsel. Det er en bekymringsfull utvikling som det er grunn til å advare mot.

REKORDBESLAG: 2019 har allerede blitt et rekordår for tolletatens beslag av legemidler, spesielt for det bedøvende legemiddelet tramadol.

Kom fra Øst-Afrika

De to unge mennene som landet på Gardermoen i går, kom med et fly fra Øst-Afrika. Tolletaten fattet interesse for de to reisende da de stod og ventet på bagasjen i ankomsthallen. De to mennene ble tatt inn til en tollkontroll.

– De hadde to forskjellige forklaringer på hvorfor de var i landet. De hevdet at de ikke reiste sammen, men skulle begge i et bryllup, forklarer Fredriksen.

Mens TV 2 var til stede ble de fulgt ut av flyplassen iført håndjern og kjørt til avhør.

– Politiets etterforskning får vise om dette er organisert kriminalitet, men vi ser ikke bort ifra det. Dette er jo ikke noe enkelt du får solgt på gatenivå.

OVERRASKET: – Fire store kofferter inneholdt kun tramadol. Her er det ikke plass til en tannbørste ekstra, sier Fredriksen ved Grensedivisjonen.

– Kan være livsfarlig

Stadig flere får tramadol på resept i Norge. I fjor fikk 225.000 mennesker det.

– Jo flere som bruker et legemiddel, jo større risiko er det for at man får et ulovlig marked, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

Han håper folk skjønner de mulige konsekvensene av å bruke legemidler som smugles inn i landet.

– Problemet med legemidler som kommer fra utlandet på denne måten er at man ikke vet hva den inneholder. Det kan inneholde helt andre ting enn det skal, høyere doser og helt andre stoffer. Det kan rett og slett være livsfarlig.