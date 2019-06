Félix (19) ble avskrevet som for liten – nå kan han selges for over én milliard

Se Nations League-semifinalen Portugal-Sveits på TV 2 og Sumo onsdag kl. 20.25.

Storklubbene ligger langflate etter det 19 år gamle supertalentet João Félix, som har slått gjennom for Benfica denne sesongen.

Tidligere i år ble han tidenes yngste spiller til å score hat trick i Europaligaen. Nå er han også en del av det portugisiske landslaget for første gang og kan få debuten i Nations League-semifinalen mot Sveits onsdag.

Liverpool og Manchester United er bare noen av klubbene som er blitt koblet til Félix de siste månedene. Benfica kan gni seg i hendene, for i november i fjor sikret de seg unggutten på en ny avtale til juli 2023.

Selger ikke for under klausul

Med den nye langtidskontrakten steg samtidig utkjøpsklausulen fra om lag en halv milliard kroner til nærmere 1,2 milliarder kroner.

– Om en klubb kommer med et bud på hundre millioner euro for Félix, ønsker vi fortsatt ikke å selge. Det er mye penger, og det har aldri vært et salg på den størrelsen i Portugal, men det viktigste er å vinne på banen. Derfor vil vi gjøre alt for å beholde spillerne som hjelper oss med det. Om klausulen er 120 millioner euro og noen byr 80, 90 eller 100 millioner euro, blir han, slo Benfica-direktør Domingos Soares de Oliveira fast overfor Record nylig.

I Porto føles nok gjennombruddet bittert, for i den portugisiske havnebyen ble han bokstavelig talt veid og funnet for lett. Porto-akademiet mente Félix var for liten til å bli toppspiller og valgte å slippe ham i 2014, ifølge O Jogo.

Félix ble hentet av Benfica året etter. I Lisboa-klubben har han raskt gått gradene og fikk sin debut for førstelaget så sent som i august i fjor. I kamp nummer to kom det første målet mot byrival Sporting CP. Det ble starten på en eventyrlig sesong med 20 scoringer og elleve målgivende på 43 kamper.

Sammenlignes med store navn

Det mangler heller ikke på sammenligningene for unge Félix.

– De har allerede døpt ham til min arvtaker eller den nye Kaká, men Félix er Félix. Han har en ekstraordinær forståelse av spiller og en unik evne til å vite hvordan han skal posisjonere seg foran mål, sier den tidligere Milan- og Benfica-helten Rui Costa til BBC.

– Han minner mer om Kaká med måten han driver med ballen, kombinerer og scorer mål. Det som gjør ham så spesiell er at han er en blanding av en midtspiss og en offensiv midtbanespiller. Han er som en spiss nummer to. Han er også god på hodet, selv om han ikke er en stor, fysisk spiller, sier tidligere Swansea-manager Carlos Carvahal til BBC.