«Har det rablet for den danske statsminister?»

Tenk deg følgende bisarre situasjon: Det har vært en lang stortingsvalgkamp. De rødgrønne leder på målingene. Det er uro på borgerlig side. Dagen før valget erklærer Erna Solberg at hun gjør det slutt med Frp og sier Høyre heller vil gå i regjering med Arbeiderpartiet, selv om det betyr at Jonas Gahr Støre da blir statsminister i en Ap/Høyre-regjering (!) Det er det som skjer i Danmark nå.

Mandag beskyldte han sosialdemokratenes leder Mette Frederiksen for å ville gjøre Danmark til et fattigere land.Tirsdag varslet statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at han ville i regjering sammen med hovedfienden. I morgen går danskene til stemmeurnene. Hva i huleste er det som skjer i Danmark?

Den danske valgkampen har vært ellevill.

For hvordan vil dette slå ut for partienes oppslutning? Normalt ville jeg sagt at dette er katastrofe for Venstre, at det har rablet for Løkke. Dagens regjeringspartnere Liberal Alliance og Konservativt Folkeparti reagerer naturlig nok sterkt og mener Løkke svikter det borgerlige samarbeidet. Han startet valgkampen med å si at han gikk til valg på det sittende regjeringsprosjektet, så kaster han det samme regjeringsprosjektet i søpla, dagen før valget.

Nå går den sittende statsminister til valg på å danne regjering med hovedmotstanderen, og det uten at hovedmotstanderen vil. Det er knapt til å tro. Så sent som mandag sa Løkke Rasmussen at Mette Frederiksen var en trussel mot det danske samfunn. Med skatteøkninger og en ny innvandringspolitikk, beskyldte han henne for å ville gjøre Danmark til et fattigere land. En sterk beskyldning fra en moderat og folkekjær statsminister. Dagen legger han altså våpnene ned, rekker ut en hånd og kneler foran henne.

Men Lars Løkke Rasmussen er en ringrev. Han er drivende god i valgkamp. Ved valget til Europaparlamentet for en uke siden overrasket han stort da Venstre ble største parti. Han fintet ut motstanderen sin da han skrev bok rett før valgkampen og åpnet døren på gløtt for å samarbeide med sosialdemokratene, riktignok hvis de borgerlige mistet flertallet. Det ble sett på som en lynavleder, en finte, som skapte litt spinn inn i sosialdemokratenes valgstrategi. Men ikke mer enn det. Det siste utspillet er noe helt annet.