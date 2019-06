Lagkameratens kone med utrolig ferieflause – så fullførte han den forbudte overgangen

Landskampene mot Romania og Færøyene sendes på TV 2 og Sumo.

I vinter stod Linnes' tidligere lagkamerat i Galatasaray, Serdar Aziz, for overskrifter som gikk langt utenfor Tyrkias landegrenser.

Midtstopperen var en av profilene på et Galatasaray-lag som endte opp med å vinne serien, men hadde en noe trøblete høstsesong med skader og suspensjoner.

Da den tyrkiske storklubben skulle spille sin siste kamp før juleferien, meldte Aziz forfall, skriver blant andre AS.

Årsaken var at han slet med mageproblemer.

Det var i alle fall dekkhistorien.

Serdar Aziz signerte for erkerivalen Fenerbahce i januar. Foto: Martin Meissner

Noen dager senere var nemlig Aziz å finne på Maldivene. Det hele ble oppdaget da midtstopperens kone postet bilder fra ferien på Instagram. Attpåtil tagget hun mannen i bildene, som tilsynelatende ikke var så syk som han hadde gitt uttrykk for.

Det falt ikke i god jord hos Galatasaray, som bestemte seg for at nok var nok og gjorde spilleren tilgjengelig for salg.

– Det var litt murring fra før. Han slet litt med skader, og det medisinske teamet og treneren var ikke helt enig i alle forklaringene han hadde på akkurat dét. Det toppet seg vel med den ferieturen han tok litt før planlagt, konstaterer Martin Linnes.

– Da var veien ut døren ganske kort. Han ordnet seg jo greit, og fant en ålreit klubb, så jeg tror at det var best for alle parter at det ble som det ble, fortsetter han.

Men Aziz' nye klubb var ikke noen hvilken som helst. Midtstopperen dro til Fenerbahce, Galatasarays argeste rival.

Har stengt Instagram-kontoen

Rivaliseringen mellom de to klubbene regnes for å være en av fotballverdenens heteste.

– Jeg har lagt merke til at det er umulig å kommentere bildene hans på Instagram og i sosiale medier. Han blir nok greit hetset for det. Det er ikke et steg man vanligvis tar, men så skjønner jeg at han vil være i en konkurransedyktig klubb. Han har ambisjoner, og er normalt sett en viktig spiller for det tyrkiske landslaget, påpeker landslagsbacken.

I vår startet Aziz derbyet, men slapp billig unna i og med at kampen var på hans nye hjemmebane.

– Heldigvis for hans del. Hos oss, når vi møtes til neste år, vil det nok bli guffen stemning for hans del, varsler Linnes.

– Vi får håpe at vi klarer å holde det pent og ryddig, og at det ikke blir altfor mye kasting av mynter og ting som flyr i luften. Han må nok forvente seg i det minste pipekonsert – for å si det mildt, legger han til.