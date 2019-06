Tilstanden til den ene kanopadleren betegnes som kritisk og han har blitt fraktet til sykehus i redningshelikopter.

En av personene skal ha havnet under vannet etter at kanoen veltet. Politiet rykket ut med dykkere og redningshelikopter til stedet.

– De har kjørt utfor et for bratt fossestryk og mistet kontrollen over kanoen. Politiet er nå på stedet og gir den ene livreddende førstehjelp, sier operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Tore Grindem til TV 2.

Det skal være i Numedalslågen ulykken forekom.