Saken oppdateres!

Verken Alberto Moreno eller Daniel Sturridge har fått mye spilletid de siste sesongene i Liverpool.

Nå bekrefter klubben at de skiller lag med de to spillerne.

Både Moreno og Sturridges kontrakt går ut nå i sommer, og de kan derfor gå gratis til nye klubber.

Sturridge kom til Liverpool fra Chelsea i januar 2013 og var en viktig brikke under Brendan Rodgers. Den tidligere engelske landslagsspilleren har imidlertid vært svært skadeplaget de siste sesongene.

Moreno kom sommeren 2014 fra Sevilla, men har blitt skjøvet ut på sidelinjen under Jürgen Klopp.

De to var imidlertid en del av troppen som nylig vant Champions League og den tyske manageren takker spillerne for innsatsen.

– Det viktigste nå er å si takk til disse to utrolige spillerne. De var her da jeg først kom som manager, og i den perioden hjalp de laget til å peile seg inn på riktig retning. Vi ville ikke vært her vi er nå som lag og klubb uten dem, sier Klopp til Liverpools offisielle nettside.

Spesielt Sturridge får gode skussmål av Liverpool-manageren:

– Han har gjort seg fortjent til å bli å bli sett på som en av de største i Liverpool i moderne tid, synes jeg. Han er en av de beste avslutterne jeg har sett noen gang. Han scorer mål som du ikke tror skal være mulig.