– Det er den feteste sesongen jeg har vært med på noensinne. Det har vært en drømmesesong. Både for meg og hele spillergruppen, egentlig, sier Ajer til TV 2.

Midtstopperen fra Rælingen var med å vinne tre trofeer, og kom med på årets lag i den skotske ligaen.

Veien fra suksess i Skottland til Premier League-fotball har ved mange anledninger vist seg å være kort.

Men Ajer antyder at han kommer til å bli værende i Celtic enn så lenge.

– Føler du at du begynner å vokse fra den skotske ligaen?

– Nei. Jeg spiller i en av verdens største klubber, spiller på Celtic Park og har store ambisjoner med Celtic. Jeg har en tre år lang avtale, så det er ikke noe stress i det hele tatt. Jeg er utrolig fornøyd med å være i Celtic, slår han fast.

Det forbløffende talentet

Med seg på laget har han nylig fått det engelsk-skotske stortalentet Karamoko Dembélé.

I 2016 ble Dembélé et internettfenomen da han allerede som 13-åring herjet for Celtics U20-lag. Daværende Celtic-manager Brendan Rodgers ble såpass imponert at han lot tenåringen trene med førstelaget, og var rask i å spå at Dembélé hadde en stor fremtid i den skotske storklubben.

Helt på tampen av sesongen fikk den nå 16 år gamle driblefanten endelig debuten for Celtics førstelag. Han fikk nesten en hel omgang da Hearts ble slått 2-1, og viste frem noe av driblerepertoaret.

– Han er et enormt stort talent. 16 år, og halvparten så høy som meg, ler tårnhøye Ajer, før han følger opp:

– Han er utrolig fotrapp og god med ballen.

Han vil imidlertid ikke sammenligne supertalentet med Martin Ødegaard, som også spilte førstelagsfotball i svært ung alder.

– De er litt ulike spillertyper. Han er en mer driblesterk én-mot-én-kant, mens Martin var enorm i mellomrommet og slo gode stikkere. De er litt ulike, men han er et vanvittig stort talent, slik Martin var òg, roser landslagsprofilen.

Snakker ikke med Rodgers

Midtveis i sesongen var midtstopperen gjennom et trenerskifte. Brendan Rodgers ble hentet av Leicester, og Neil Lennon tok over. Etter hvert også på permanent basis.

Ajer har bare gode ting å si om sin tidligere sjef.

– Jeg hadde et veldig godt og profesjonelt forhold til ham. Han var en fantastisk god trener, som jeg lærte mye av. Så har Neil Lennon kommet inn og vært fantastisk for oss. Det er en veldig spennende tid i møte med Celtic, mener han.

– Har du fortsatt kontakt med Rodgers?

– Nei. Det har naturlig nok vært veldig lite siden han har gått videre til en ny klubb og vi har fått en ny trener, påpeker Ajer.

