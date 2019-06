Boligen ble ramponert – nå flytter lesbeparet

– Jeg ble helt sjokkert. Alt var smadret. Det lå revet utover alt, forteller Wanya Valkyrie Drage.

Skap var åpnet, og ting var revet ut. Bøker og fotoalbum var slengt på gulvet. Brudebildet var revet i stykker. Boligen var tagget ned med skjellsord.

– Da kjente jeg at jeg bare... Dette her. At det sto sprayet på vegger og tak. Ikke bare på stua, men også på rommene til ungene våre. De har kommet inn i huset vårt, de vet hvem vi er. Det var et enormt sjokk.

Flagget med regnbueflagget

Paret kom hjem til ødeleggelsene i boligen i Sandnes natt til søndag. 17. mai flagget de med regnbueflagget – som symboliserer retten til selv å definere sin identitet, kjærlighet og seksualitet.

Kort tid etter dumpet et brev ned i postkassen deres. Brevet åpnet med ordene «JÆVLA LESPEHORER». Ekteparet sa til Aftenbladet mandag at de setter ødeleggelsene i boligen i sammenheng med brevet.

I etterkant har paret fått massiv støtte. Wanya Valkyrie Droga sier hun er overveldet.

HATEFULL BESKJED: Ekteparet fikk dette brevet i postkassen kort tid etter 17. mai. Foto: Skjermdump

– Hele innboksen på Facebook er full av meldinger fra folk som ikke kjenner oss. Det er politikere som har ringt meg på telefonen, sier hun.

Flytter

Paret er likevel preget av hendelsen. Wanya sliter med å sove, og ekteparet har bestemt seg for å flytte fra boligen i Sandnes.

– Vi kommer aldri til å krype inn i noe skap igjen. Vi kommer aldri til å slutte å være de vi er. Men vi må tenke på vår egen sikkerhet, og vi må tenke på sikkerheten til barna våre. Vi tenker at det ikke er sunne, friske og lykkelige folk som har gjort noe som dette, sier Wanya.

Kvinnene forteller at de aldri har opplevd lignende hets tidligere. Gunhild Olaugsdatter Drage synes det er leit at de ser seg nødt til å flytte.

ØDELA BRUDEBILDET: Bilder og personlige eiendeler lå strødd på gulvet. Foto: Skjermdump

– Vi har fantastiske naboer og trives veldig godt. Så det er absolutt et tap å måtte flytte, sier hun.

Paret mener støtten de har opplevd gjør det enklere å komme seg videre.

– Det varmer veldig. Det er nesten umulig å få sagt takk sterkt nok. Og å få sagt det til alle. Det er så mye at det er vanskelig å ta innover seg, men det er helt fantastisk, sier Gunhild Olaugdsdatter Drage.

Høy prioritet

Politietterforsker Elisabeth Vorland i Sør-Vest politidistrikt sier til TV 2 at saken har høy prioritet og at det er satt inn store ressurser i etterforskningen. Så langt har politiet lite å gå på.

– Vi har ikke fått noen tips og har heller ingen mistenkte, sier Vorland.

– Så dere står på bar bakke?