– Jeg så min venn bli knivstukket

Like før klokka åtte tirsdag morgen kommer Stig Morten Seierstad kjørende like ved de gamle lokalene til Schous bryggeri på Grunerløkka i Oslo.

Sammen med andre i Monsterbedriften skal han jobbe med å rive og rydde ut av en butikk nederst i Markveien som Marita-stiftelsen har disponert.

Han ser en ung mann, med bar overkropp, stående midt ute i gata.

Løper etter

– Så får jeg øye på at han har en kniv i høyrehånden, forteller Seierstad.

Han kjører opp på siden av mannen, med sideruten åpen.

– Så peker jeg på han, men han bare roper noe sånt som «norwegisch shaitan, allahu akbar». Og så løper han.

Seierstad, løper etter knivmannen inn i Schousområdet som er bygget om til leiligheter, butikker og utesteder. Men der inne ser han ikke mannen. Han er forsvunnet.

Bare minutter tidligere, og kun hundre meter fra der møtet mellom Seierstad og gjerningsmannen fant sted, har det brutt ut brann i leiligheten gjerningsmannen bodde i. Politiet arbeider med å finne ut av om knivmannen har forårsaket brannutbruddet.

Idrettstalent

På en kafé ikke langt fra der gjerningsmannen bodde sammen med andre i et kollektiv, treffer vi en som kjenner han godt. Han forteller at trettiåringen opprinnelig er fra Tsjetsjenia, og at han var aktiv i et idrettsmiljø i Oslo.

– Han var et idrettstalent, sier mannen som ønsker å være anonym.

Seierstad ringer politiet når han setter seg i bilen igjen.

– Det gikk kanskje ikke mer enn et minutt før politiet passerer meg. Det var en helt sinnssyk responstid. Jeg hadde jo knapt nok rukket å legge på, sier han imponert.

Vennen gikk imellom

Han kjører ned til butikken nederst i Markveien. Ute av bilen skjønner han at noe er galt, når han ser sine medarbeidere Lennon og Jon litt lengre borte mot broa.

– Jeg ser at Lennon har gått mellom mannen med kniven og Jon, og ber han backe opp. Så rygger han, snubler og faller. Da kaster fyren seg over og kjører kniven i han. Han gjentok dette «norwegish sheitan (satan på norsk) alahu akbar» Jeg løper i mot, og roper til han og peker på han. Jeg løper etter han, men stopper ved Lennon og legger hodet hans i fanget. På andre siden av broa ser jeg at gjerningsmannen overgir seg til politiet.