Den georgiske tennisspilleren har de siste sesongene slitt med en ankelskade, og hadde ikke deltatt i en Grand Slam siden Australian Open i januar 2017.

29-åringen fikk likevel delta i Roland-Garros på grunn av hennes «beskyttede ranking» – en regel som ble laget for å gi tidligere høyt rangerte spillere en måte å komme kjapt tilbake i toppen etter langvarige skadeopphold.

For Tatishvili endte comebacket i første runde mot Maria Sakkari. Med sifrene 0-6 og 1-6 var Paris-eventyret over for georgieren allerede etter 55 minutter.

Det fikk dommeren til å reagere.

Ifølge The Guardian ble Tatishvilis form ansett som «for dårlig» til å gjennomføre kampen, og hun ble derfor bøtelagt med rundt 440 000 kroner – den samme summen som hun fikk i prispenger for å ryke ut i første runde.

Det er laget en ny regel for å forhindre at spillere dukker opp for å spille skadet for pengenes skyld. Hadde Tatishvili trukket seg før turneringen ville hun dermed delt prispengene med den spilleren som til slutt får den ledige plassen, skriver svenske Aftonbladet.

I stedet må hun reise tomhendt hjem fra Frankrike.