Helikoptrene av typen Leonardo AW169 ble tirsdag fotografert på flyplassen i Milano, hvor de gjorde en kort stopp på ferden fra fabrikken i Vergiate.

Helikoptrene har kjennemerkene LN-ORA og LN-ORB. Det tredje helikopteret som er bestilt i denne omgangen, LN-ORC, ventes å bli levert fra fabrikken i løpet av kort tid.

Politidirektoratet bekrefter overfor TV 2 at to av helikoptrene nå er på vei fra fabrikken i Italia til Norge.

Kan frakte personell

De nye helikoptrene kommer til å bruke noen dager på turen til Norge. I neste uke vil helikoptrene bli vist frem på norsk jord.

Med de nye helikoptrene vil politiets helikoptertjeneste kunne utføre oppdrag de hittil ikke har kunnet løse – transport av personell. Flygesjef Gunnar Arnekleiv i Politiets helikoptertjeneste sa til Flynytt i desember 2018 at maskinen skal kunne flytte seks tjenestemenn med utstyr over 250 nautiske mil. Det vil i praksis si fra Oslo til Værnes.

Topp moderne

Politiforum har tidligere skrevet at helikoptrene vil ha avanserte GPS-funksjoner som gjør at helikopteret kan lande på autopilot. Ved landing vil kameraer overvåke området rundt helikopteret, slik at landing er trygt på steder der for eksempel mennesker eller biler er i nærheten.

Politiets eksisterende helikoptre av typen EC135 T2+ er gamle og trenger mye vedlikehold. TV 2 har tidligere meldt at helikoptrene slår sprekker når de flyr. Et av helikoptrene var leaset av britisk politi, som hadde tatt det ut av tjeneste på grunn av alder og gangtid.

LN-ORA: Helikoptrene er bygget i Italia og representerer en kraftig forsterkning av politiets helikopterberedskap. Foto: Gigi Pisano