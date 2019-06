Lennon (38) ble angrepet av russisk knivmann midt i Oslo

TV 2 treffer Hardee Joseph Dominguez på Schous plass, noen hundre meter fra Eventyrbroa på Grünerløkka der broren hans, Lennon John Dominguez, ble knivstukket klokken 8 tirsdag morgen.

Han forteller at han fikk sjokk da han ble oppringt og mottok beskjeden tirsdag formiddag.

– Broren min er den eneste familien jeg har her. Jeg fikk panikk. Det var helt kaos. Det er en beskjed man aldri forventer å få, sier han.

BROR: Hardee Joseph Dominguez forteller at han ble sjokkert da han fikk beskjeden om at broren var knivstukket.

De to er fra Filippinene, og jobber i Oslo for Marita Stiftelsen. Hardee forteller at broren nå har det bra.

– Sist vi besøkte ham på sykehuset var alle verdiene hans normale. Han kommer til å bli bra fra dette. Det føles som en velsignelse, sier han.

Lennon ble kjørt med ambulanse til sykehus etter knivstikkingen, og ligger på intensivavdelingen på Ullevål sykehus. Han er nå utenfor livsfare.

Løsnet skudd og brukte elektrosjokkvåpen

Klokken 8 tirsdag morgen fikk politiet flere meldinger om en utagerende mann med kniv ved Ankerbrua i Oslo.

Da politiet ankom Eventyrbroa hadde den nå pågrepne russiske statsborgeren knivstukket Lennon.

Politiet avfyrte varselskudd og benyttet elektrosjokkvåpen under pågripelsen.

Se den dramatiske videoen øverst i saken.

Odd Eivind Evensen (30) filmet videoen av pågripelsen. Han sier til TV 2 at han var på jobb da han havnet midt i politiaksjonen.

– Jeg gikk forbi personer på broa. Plutselig begynte de å sloss. Jeg tenkte det var gjengoppgjør, så jeg tok avstand, sier han.

Gjerningsmannen la seg ikke på bakken før han ble skutt med elektrosjokkvåpen. Selv om han sto svært nær var ikke Evensen redd.

– Det var tjukt av politi, så jeg var ikke bekymret, sier han.

Tidligere dømt

Den mistenkte gjerningsmannen er en russisk statsborger, som har bodd i Norge i flere år. Mannen er godt kjent for politiet fra tidligere.

Han er tidligere dømt for vold, og ifølge VG ble han blant annet i 2014 dømt for vold mot offentlig tjenestemann og kroppskrenkelse. I en dom skal det ha kommet frem at han har slitt med psykiske utfordringer, rus og sinnemestring.

Ifølge TV 2s opplysninger skal han tidligere ha drevet med kampsport.

Like i forkant av pågripelsen fikk politiet også meldinger om brann i en leilighet i Thorvald Meyers gate. De jobber med å finne ut om den pågrepne russeren har direkte tilknytting til brannen.

Ingen kjent relasjon

Anne Alræk Solem, som er leder for seksjon for alvorlige voldssaker i Oslo-politiet, kaller det en alvorlig voldshendelse.