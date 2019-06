James Rodríguez' utlånsavtale med Bayern München har løpt ut, men colombianeren har gitt beskjed om at han ikke ønsker å gjøre overgangen til tyskerne permanent.

– Han har i et møte med meg fortalt at han ikke ønsker at vi skal benytte oss av opsjonen på kjøp, bekrefter Bayern-direktør Karl-Heinz Rummenigge overfor Bild.

Opsjonen skal være på drøyt 410 millioner kroner, men Rummenigge bekrefter at de kommer til å respektere Rodríguez' ønske.

Dermed returnerer James Rodríguez til Real Madrid, som hentet den kreative spilleren etter å ha herjet i VM i 2014. Den tidligere Porto- og Monaco-spilleren klarte imidlertid aldri å leve opp til de enorme forventningene.

27-åringen er den siste av flere stjerner som forlater Bayern München. Kantspillerne Arjen Robben (35) og Franck Ribéry (36), samt backen Rafinha (33), har alle spilt sine siste kamper for den tyske storklubben.

I tillegg er fremtiden til midtstopper Jérôme Boateng (30) høyst usikker.

James Rodríguez vant Bundesliga begge sesongene i Bayern München, i tillegg til at han vant den tyske cupen forrige måned. Denne sesongen spilte han 28 kamper, scoret sju mål og spilte seks målgivende pasninger.

Avtalen med Real Madrid løper ut om to år. Det er nå usikkert hva som skjer med Rodríguez, som har vært koblet til blant andre Paris Saint-Germain og Napoli. Real Madrid bekreftet for øvrig sommerens første signering med den unge angriperen Luka Jovic fra Eintracht Frankfurt tidligere tirsdag.