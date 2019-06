I starten av mai klarte de fem lemurene Lichi, Adofo, Abebe, Akia og Ling Hee å rømme fra Den Lille Dyrehage i Aust-Agder.

Dagen etter var fire av de fem lemurene funnet og trygt tilbake i dyrehagen, men vesle Lichi var fortsatt borte.

Nå, over en måned senere, har dyreansvarlig Nils Harald Reiersen i Den Lille Dyrehage en skikkelig gladnyhet:

– Alle er på plass, bekrefter han overfor TV 2.

I veikanten

Reiersen forteller at dyrehagen tirsdag ble kontaktet av en jente som så lemuren i veikanten.

– Hun gjorde alt riktig og ble værende på stedet, og lemuren ble sittende helt til dyrepasseren kom, sier han.

Da dyrepasseren kom for å hente Lichi var det stor gjensynsglede.

– Den kom løpende med en gang og hoppet bare rett inn i bilen, forteller Reiersen.

Og til tross for at Lichi har vært ute i det fri lenge, ser det ut til at lemuren har klart seg fint.

– Den er i veldig god behold og har tydeligvis funnet seg mat. Den er noen gram lettere enn da den kom seg ut, men den ser frisk og fin ut, sier Reiersen til TV 2 like etter at Lichi har blitt sluppet ut sammen med de andre lemurene i Den Lille Dyrehage.

Kritisk å finne

Da de fem lemurene kom seg ut i starten av mai, fortalte Reiersen at det var kritsk å finne dem fort.

– Om nettene tuller de seg sammen og gjemmer seg. De tåler litt kulde, men det er vanskelig å si om de kan overleve en da eller en uke med lave temperaturer. For hver dag som går, blir sjansene dårligere for å finne dem friske, sa han til TV 2 den gang.

Nå er heldigvis – og utrolig nok – hele lemurflokken samlet igjen.

– Det er fem uker denne lemuren har vært på rømmen, det er helt utrolig.

Se hvor glad en av de andre lemurene, Akia, ble for å bli funnet: