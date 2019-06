Tirsdag ble han varetektsfengslet i to uker.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen, sier hans forsvarer, advokat Tore Müller Famestad, til TV 2.

Ifølge siktelsen skjedde det første voldtektsforsøket på en restaurant i Hamar en torsdag ettermiddag i mars.

Holdt fast

Mannen skal ha dratt en ung kvinne inn på toalettet, før hun kom seg løs.

Ifølge siktelsen løp mannen etter henne og holdt henne fast, mens han holdt den ene hånden foran munnen hennes.

Etter igjen å ha blitt dratt inn på toalettet kom kvinnen seg løs, ifølge siktelsen.

Det andre voldtektsforsøket skal ha funnet sted sent på kvelden søndag. Mannen er siktet for å ha holdt en kvinne inntil veggen, befølt henne og sagt at han «trodde du likte sånne voldtektsmenn».

Kort forklaring

Begge kvinnene har anmeldt mannen, som mener anklagene er falske. Han har ingen forklaring på hvorfor kvinnene skulle anmelde ham på falsk grunnlag.

– Han mener det kvinnen har beskrevet, ikke har skjedd, sier advokat Famestad.

– Har han forklart at han oppsøkte de to kvinnene?

– Han har i svært liten grad ønsket å forklare seg om saken, så det har jeg ingen opplysninger om, sier han.

Kjennelsen slår fast at siktede er rusmisbruker. Mannen er fengslet fordi tingretten mener det er høy fare for at han vil begå nye, lignende lovbrudd.

«Selv er det er gått noe tid mellom de to forhold siktelsen gjelder, er det slik likhet mellom sakene at de kan vise et handlingsmønster fra siktedes side», heter det i kjennelsen.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra politiadvokat Marit Gjerde.