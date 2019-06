Bjørn Maars Johnsen har ikke fått så mye spilletid som han hadde ønsket seg etter overgangen til AZ Alkmaar i fjor sommer.

– Jeg er ikke så fornøyd, men jeg tenker på å gjøre det bra her på landslaget og vise at jeg er en bedre spiller. Hvis jeg kommer tilbake til AZ og fortsatt ikke spiller så mye, må jeg tenke over hva jeg skal gjøre videre, sier den norske landslagsspissen til TV 2.

I Eredivisie har Johnsen spilt 845 minutter fordelt på 22 kamper denne sesongen. Det har resultert i seks mål.

– Når jeg kommer tilbake må jeg ta en prat og vise at jeg vil spille mer, sier Johnsen.

27-åringen mener han har gjort seg fortjent til mer spilletid.

– Jeg har vist at jeg kan spille mot Sergio Ramos og de andre, så de må ha tro på meg også, mener Johnsen, som scoret 19 ligamål for ADO Den Haag i Eredivisie forrige sesong.

Johnsen trives imidlertid godt i Alkmaar og vil gjerne bli værende.

– Jeg vil være der, for jeg liker klubben. Markus Henriksen, Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø har spilt der, men jeg må ta en vurdering om jeg ikke spiller så mye, for jeg må ha spilletid om vi kommer til EM. Må jeg til en annen klubb på lån fordi de ikke har nok spilletid til meg, så forstår jeg det, men de må gi beskjed, sier Johnsen.

Angriperen er fornøyd med å være samlet med landslaget igjen.

– Det er gøy å være med de andre guttene. Nå vil vi vise at vi kan komme til EM, sier Johnsen før det TV 2-sendte kvalifiseringskampen mot Romania.

Johnsen mener han har vist seg som en mann Lars Lagerbäck kan stole på.

– Jeg kom inn mot Spania og fikk straffespark, og jeg har vist meg frem når vi må spille litt mer direkte. Jeg kom til målsjanser mot Sverige og scoret, men det ble offside. Jeg har vært sterk når han har trengt meg. Jeg vet ikke om jeg starter kampene nå, men jeg kna komme fra benken og gjøre alt jeg kan.