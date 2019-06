Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) i Bergen får av mange bompengemotstandere skylden for høye bompengekostnader.

I et intervju med NRK tirsdag forteller hun om trusler, at hun må gå med voldsalarm og at hun er redd for å gå alene på gaten.

Trusselbrev

Blant annet viser hun til et brev hun fikk etter et bystyremøte i 2017.

«For at verden skal bli mer rettferdig og for at også du skal forstå hvordan det føles å bli uskyldig plaget av ubrukelige maktsmibrukende politikere, ser vi oss nødt til å iverksette trakassering av deg. (...) Trakasseringen vil foregå helt til du endrer kurs, trekker det fra politikken eller begår selvmord.» står det blant annet i brevet som NRK viser til.

– Jeg oppfattet disse truslene som svært alvorlige, og det har vært en stor belastning for meg og hele familien min nå i to år. Jeg lever med voldsalarm, politiet patruljerer jevnlig utenfor huset mitt og jeg går ikke alene i byen på kveldstid, sier hun til NRK.

Kort tid etter at hun mottok brevet oppdaget Tryti noe som så ut som et kulehull i et vindu i sitt eget hjem.

Støtter Klepp-ordfører

Ap-politikeren sier at hun står frem med sin historie etter at Klepp-ordfører Ane Marit Braut Nese (H) i slutten av mai fortalte at hun og familien er utsatt for trusler og vold på grunn av bompengesaken.

– Sønnen min ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken, fortalte Braut Nese gråtkvalt under sitt innlegg fra talerstolen.

Statsminister Erna Solberg reagerte da kraftig på det som har skjedd med Klepp-ordføreren og familien.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Det er ingen grunn til at vi skal utvikle en politisk kultur der folk får trusler, eller at barn opplever å stå ansvarlige for politiske vedtak eller bli banket opp. Det er en måte å svekke demokratiet på som vi skal sette foten ned for med en gang, og jeg synes alle skal stille opp, sa Solberg til TV 2.