I et oppsiktsvekkende intervju med dansk TV 2 få timer før den avsluttende partilederdebatten slapp den danske statsministeren en sjokk-nyhet.

– Jeg har kommet til den konklusjonen at om Venstre får et styrket mandat i morgen, så vil jeg bruke all min energi og erfaring på å se om ikke det kan la seg gjøre å samle en regjering med ansvarlige erfarne partier over midten, sier Løkke Rasmussen i et intervju med dansk TV 2.

Gjennom hele valgkampen har Lars Løkke Rasmussen sagt at han går til valg på å danne en borgerlig-liberal regjering og at det er hans klare førsteprioritet.

– Slik valgkampen har utviklet seg så er ikke det noen realistisk mulighet, sier Løkke Rasmussen i intervjuet.

– Er det her ikke en siste desperat handling for å beholde makten?

– Jeg er overhodet ikke desperat, sier den danske statsministeren.

Den sittende danske regjeringen består av dee borgerlige partiene Venstre, Liberal Alliance og det konservative folkepartiet, som også var statsministerens førsteprioritet da han skrev ut nyvalg.

– Nå er det brede samarbeidet Lars Løkkes plan A. Tidligere gikk han til valg på en borgerlig-liberal regering med seg selv som statsminister. Det var hans førsteprioritet. Det har han nå gitt opp, sier politisk kommentator Peter Lautrup-Larsen i dansk TV 2.