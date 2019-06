Presidenten fikk blant annet spørsmål om demonstrasjonene mot besøket. Trump svarte at han har sett store jublende menneskemengder, men knapt noen som har demonstrert.

– Det var mye kjærlighet. Jeg så en demonstrasjon, men den var veldig liten. Så dette er «fake news», sa Trump.

Tirsdag har det vært større demonstrasjoner i sentrum av London.

Trump-kritikere har igjen sendt en stor oppblåsbar Trump-figur som forestiller den amerikanske presidenten som baby, opp i luften.

Labour-leder Jeremy Corbin talte på en av demonstrasjonene. Trump ble spurt om han ville hatt en like god tone med Corbyn som han har hatt med May.

– Jeg kjenner ikke Jeremy Corbyn. Han ville møte meg, men jeg bestemte meg for ikke å gjøre det. Jeg synes han er en negativ kraft. Jeg liker ikke kritikere like godt som jeg liker og respekterer folk som får ting gjort, svarte Trump.

Trump fikk også spørsmål om brexit. Se klippet her:

Begge statslederne understreket det historiske gode forholdet mellom de to landene. De satte det i perspektiv med å peke på hvordan amerikanere og briter kjempet skulder ved skulder under D-dagen for 75 år siden.

Under tirsdagens samtaler har May og Trump blant annet diskutert Iran. May trakk også fram hvordan hun har fortalt om Storbritannias innsats mot klimaendringer og landets støtte til Paris-avtalen. Trump trakk USA fra Paris-avtalen etter at han kom til makten.

Et viktig emne under tirsdagens samtaler er en mulig bilateral handelsavtale mellom USA og Storbritannia, som vil kunne tre i kraft den dagen britene forlater EU.

– Vi håper på en svært, svært omfattende avtale. Vi skal nok få det til, sa Trump før tirsdagens møte.

Theresa May sa at det er store muligheter innen samarbeidet mellom Storbritannia og USA.

– Det er et godt samarbeid, men jeg tror vi kan ta samarbeidet enda lenger. Selvsagt er det bra med en bilateral avtale, sa May til den amerikanske presidenten.