Etter en praktsesong i Vitesse Arnhem er Martin Ødegaard blitt koblet til storklubber som Ajax og Bayer Leverkusen.

Men enn så lenge er 20-åringen fortsatt Real Madrid-eiendom. Men Ødegaard har vært klar i tidligere intervjuer med TV 2 at han nå ønsker seg noe mer stabilt enn et sesonglangt lån.

Det trenger likevel ikke å bety en permanent overgang bort fra de helhvite.

Selv om han innser at det vil bli knalltøft å spille seg inn på Zinedine Zidanes lag mener Ødegaard at en løsning kan være å bli sendt på et toårig utlån.

Eneste problemet er at Ødegaard kun har to år igjen av kontrakten med hovedstadklubben. Derfor åpner han allerede nå for å forlenge den avtalen.

– De har sikkert en løsning på det, sier han til TV 2 med et lurt smil om leppene.

– Er det aktuelt å forlenge allerede nå?

– Det kan godt bli en mulighet det. Vi har ikke kommet så langt i diskusjonene ettersom jeg har sagt at jeg vil konsentrere meg om landslaget nå. Vi har ikke diskutert det så nøye, men det kan godt være mulig.

– Nå har jeg vært på lån i to og et halvt år, og jeg tror ikke det er gunstig å endre miljøet for mye, og for ofte. Å få noe litt mer stabilt, det tror jeg er lurt. Det er ikke noe som er bestemt, men jeg tror det er gunstig.

Ødegaard vil ikke kommentere ryktene rundt hans fremtid, men én ting kan han si:

– Jeg vet ikke hvor mye av det som skrives som stemmer, men jeg vet at i hvert fall nitti prosent av det som skrives er feil!

Jobber hver dag med personlig trener

På mange måter har dette vært den beste sesongen for Ødegaard siden han gjorde kometkarriere for Strømsgodset som 15-åring i 2014.

Selv mener han at han har utviklet seg på det aller meste denne sesongen.

– Målpoengene er blitt mye flere sammenlignet med det året i Heerenveen. Jeg føler at jeg har blitt bedre på det meste egentlig. Jeg har blitt mer effektiv, mer direkte, bedre defensivt og litt større og sterkere også.

– Hva har du gjort for å bli det?

Jeg veier ikke så mye mer, men jeg føler meg sterkere, føler meg raskere. Jeg står imot bedre i dueller og har litt mer å gi. Jeg jobber ganske hardt med det. Jeg har en personlig trener som jeg jobber mye med. Han sender meg program hver dag, så det er jeg veldig fornøyd med.

Ros fra Lagerbäck

Og han får støtte av landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Jeg vet ikke hva jeg så for meg for et halvt år siden eller ett år siden. Men han har definitivt blitt bedre, det synes jeg. Statistikk kan lyve, men ofte er det en viss del av sannheten, og det ser du jo der. Han har vært mer involvert i viktige ting fremover, med assist og flere mål, sa svensken på tirsdagens pressekonferanse.

– Det jeg synes er mest gøy å se med ham, jeg har jo brukt ordene «større i sitt spill», han er bedre uten ball, han tar flere løp, han vil ikke hele tiden være like nære ballen og han har åpnet spillet sitt pasningsmessig.