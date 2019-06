Slik lever de norske profilene i Kina

– Jeg er mest overrasket over hvor langt foran de ligger teknologisk. På flyplassen kjører det roboter rundt. Det er helt speisa, men det er kult å oppleve, sier Ola Kamara.

Landslagsspillerne får ikke fullrost Kinas rikeste by nok.

For snart 40 år siden var Shenzhen en liten by med 30 000 innbyggere en kort kjøretur fra Hong Kong. I 1980 bestemte kinesiske myndigheter at Shenzhen skulle bli landets teknologi-hovedstad, og da ble det sånn. I dag har byen 15 millioner innbyggere, og landets største teknologi selskaper, blant annet Huawei, holder til her.

TEKNOLOGI: Shenzhen er mest kjent for å være byen Huawei holder til.

Miami og New York

Kina er verdens mest folkerike land med 1,4 milliarder innbyggere, men Ole Selnæs skjønner ikke helt hvor alle menneskene egentlig er.

– Jeg hadde aldri vært i Kina før og var sikker på at en by som Shenzhen, med 15 millioner innbyggere, var stappfull av mennesker, at vi måtte gå i kø og ut med albuene for å komme frem, men sånn er det ikke. Det er aldri tegn på at det bor mye mennesker her. Stille, rolig, rent og pent. Veldig behagelig.

– Hvordan vil du beskrive byen?

– Som en blanding av New York og Miami, kanskje. Det minner om Syden. Klimaet er varmt, det er palmer og strender på den ene siden av byen, mens på den andre siden er det milevis med skyskrapere, sier den tidligere Rosenborg og St. Etienne spilleren.

SKYLINE: Shenzhen.

Kamara og Selnæs spiser lunsj på favorittstedet Shark. Meterstore haier svømmer over hodet på dem. 200 meter lengre ned i gata ligger verdens fjerde høyeste bygging. Ping An Finance Centre, 555 meter høyt.

Real Madrid-trener

Byen har mye å by på, men fotballhverdagen til nordmennene er intens.

– Vi trener veldig hardt her. Vi har et spansk trenerteam på sju som liker veldig godt å trene hardt og mye. Det er også mye styrketrening, som passer meg godt. Et av målene mine er å bli sterkere, sier Ole Selnæs til TV 2.

HAI: Det svømmer haier over hodene til Selnæs og Kamara på spisestedet Shark i Shenzhen.

Den spanske manageren, Juan Ramón López Caro, som ledet Real Madrid siste halvdel av 2005-2006 sesongen, har nærmest ubegrenset med økonomiske midler til rådighet, og har alle resurser og fasiliteter tilgjengelig.

– Det er utrolig profesjonelt. Alt er lagt maks til rette for at vi skal prestere i kamp, det er det beste jeg har vært med på noen gang. Så det er kun opptil meg selv. Her har jeg alle muligheter til å utvikle meg videre, forteller Selnæs som fikk en drømmedebut med to mål i første kamp for Shenzhen FC.