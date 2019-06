Den britiske TV-stjernen Piers Morgan (54) kommer med sterk kritikk mot tidligere fotballspiller David Beckham (44) etter at han kysset sin datter i en video.

Videoen ble delt på Beckhams Instagram-story mandag, ifølge The Mirror.

Der kysser han datteren Harper (7) på munnen under en båttur i Miami med familien.

Videoen er nå borte fra fotballstjernens Instagram-konto, hvor han har over 55 millioner følgere.

Kaller det «ekkelt»

I tirsdagens sending av TV-showet Good Morning Britain, ga programlederen Morgan uttrykk for sine sterke meninger.

Ifølge The Independent kalte han Beckham for «creepy» og «weird», altså «ekkel» og «rar».

– Det er veldig søtt, men hvorfor vil en far kysse sin datter på leppene? Jeg forstår det ikke, det er ekkelt og merkelig. Hvem gjør det? Også deler du det med hele verden, sier Morgan i programmet, ifølge The Independent.

PÅ FERIE: Harper og David Beckham. Foto: Skjermdump/Instagram

Medprogramlederen i morgenshowet forsvarte derimot Beckham. Susanna Reid (48) uttalte at hun også kysser sine barn på munnen, skriver The Mirror.

Skapt debatt tidligere

Dette er ikke første gang Beckham-familiens kyssing vekker reaksjoner. For to år siden kom det også reaksjoner, da David Beckham delte et kysse-bilde av seg og datteren.

Da svarte han på kritikken på Facebook og uttalte at han er veldig kjærlig med sine barn, fordi det er slik han er oppdratt.

Beckham uttalte at han kysset alle sine barn på leppene, ifølge The Mirror.

For tre år siden raste også debatten da Victoria Beckham (45) delte et bilde hvor hun kysset datteren.

Harper er parets yngste barn. De har også sønnene Brooklyn (20), Romeo (16) og Cruz (14). På Instagram har Beckham delt et familiebilde fra ferieturen til Miami.

.