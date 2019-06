Stadig flere velger å kjøpe seg en pickup. Disse litt tøffe bilene med lasteplan.

Noe av forklaringen kan være anvendeligheten. For disse bilene har god plass, krefter til nesten hva det måtte være, og planet gir fleksibilitet og bruksegenskaper langt ut over det vanlige biler kan by på.

Selve fenomenet med pickup startet i USA på midt på 1920-tallet. Siden har biltypen solgt i enorme antall der borte.

Pickupen Ford F-serie er faktisk verdens nest mest solgte bilmodell gjennom alle tider, bare slått av Toyota Corolla.

En ekte billegende

Men selv om det var amerikanerne som startet trenden med disse robuste og praktiske bilene, så behøver man ikke velge amerikansk for å få en barsk pickup.

Det er blant andre Toyota Hilux et godt bevis på.

For det første er jo Toyota Hilux i ferd med å bli en ekte billegende i seg selv, etter mange tiår på markedet. Dessuten har det vist seg at bilene, i kjent Toyota-stil, holder svært høy kvalitet. Jo, da de ruster også. I alle fall de gamle.

Nå er kanskje ikke en standard Hilux nok til å vekke masse oppmerksomhet. Men det kan det anerkjente ombyggingsfirmaet Arctic Trucks hjelpe deg med, om du har behov for å bli sett, eller om du har et ekstremt behov for framkommelighet.

De kan nemlig gjøre nesten hva som helst med en slik bil, når det gjelder ombygging, heving, bredding, større hjul, flere sperrer, mer utstyr – ja det aller, aller meste. Alt fra "passe" til direkte "brutalt".

Slik kjører de søndagstur på Island

Ikke veldig vanlig

Et eksempel på det har dukket opp i bruktmarkedet nå.

Bilen er en 2017-modell, registrert første gang i 2016 og som ikke har gått mer enn ca 45.000 kilometer. Her bør det fortsatt være mye bil igjen.

Denne skiller seg ut i trafikken!

Se hele annonsen og alle bildene her:

Denne bilen er altså ombygget med det som Arctic Trucks selv kaller for et 35-tommers sett, og som henspeiler til hjulstørrelsen, men det er mye mer enn hjulene som er byttet.

Men om vi starter med hjulene, så er disse 5x12.5R17 BF Goodrich A/T KO2 montert på 17x10 toms aluminiumsfelger. Bilen har lakkerte skjermbreddere samt tilpasning av hjulhus foran og bak for å få plass til hjulene. Arctic Trucks skvettlapper foran og bak og nye stigtrinn hører også med.

Bilen heves også 40 millimeter før det hele godkjennes hos en trafikkstasjon. Ikke rart det blir tøft...

Det koster litt ...

Men smaker det, så koster det. En slik ombygging koster fra ca 170.000 kroner.

Akkurat denne bilen har i tillegg veltebøyle og låsbart plandeksel.

Prisen som forlanges her er 519.000 kroner. Så noen direkte billig-bil er det ikke. Men vi kan love deg en tøff bil som vekker mye oppmerksomhet og at du kan utfordre den med noen av de tøffeste veiene i verden, uten at frykten for å stå fast er avgjørende for valg av trasé.

Kanskje man rett og slett skulle droppe å kjøpe elbil – men heller går for en diesel-pickup? Det er i alle fall lov å la seg friste ...

