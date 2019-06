I høst gikk NISO til kamp for å heve minstelønnen til norske ishockey- og håndballspillere.

I forhandlingene med NHO Idrett/Abelia kom partene til enighet på mange punkter, men minstelønn og karriereforberedende tiltak ble ikke en del av overenskomsten.

Partene sendte likevel en anmodning til de ulike særforbundene om å vurdere disse punktene, og nå har altså Norges Ishockeyforbund og Norsk Topphockey gått med på kravet om månedlig minstelønn på 4048 kroner i måneden.

Det er NISO-leder Joachim Walltin meget godt fornøyd med.

– Det er veldig deilig å ha fått det på plass. Ishockeyspillere er nå løftet opp på samme nivå som norske fotballspillere, og det var absolutt på tide. Som vi kjempet for i høst er dette en firedobling av minstelønnen. Jeg må også få berømme Norges Ishockeyforbund og Norsk Topphockey som på mange måter forhindret streik i høst. De signaliserte at dette var noe som ville komme på plass. Det stolte vi på, og det har nå blitt fulgt opp gjennom en god prosess, sier Walltin til TV 2.

Walltin understreker at dette er veldig positivt for unge spillere.

– Detter er et skritt i riktig retning, og er særlig et løft for unge spillere. Det er forhåpentligvis motiverende, og gir dem mulighet til å satse mer på idretten. I høst så vi også at streikeviljen var stor blant eldre spillere som tjener godt, og ønsker bedre vilkår for de unge, understreker han.

Nå gjenstår det å se om også Norges Håndballforbund følger etter.

– Jeg snakket med håndballforbundet i går, og ser ut til å gå mot en løsning også der. Forhåpentligvis får vi gjennom kravet om minstelønn i håndballen i løpet av juni, avslutter Walltin.

I de nye malene til profesjonelle ansettelseskontrakter for norske ishockeyspillere ligger nå denne formuleringen inne:

"For å inngå en profesjonell ansettelseskontrakt må spillernes lønn overstige kr 4.048 per måned (per mai 2018). Minimumslønnen vil bli indeksregulert i mai hvert år. Den nye indeksregulerte lønnen skal tre i kraft fra august. Indeksregulert lønn vil ikke ha noen betydning dersom avtalepartene har avtalt en lønn som overstiger minimumslønnen."