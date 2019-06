Mandag ble fem foreldreløse barn hentet hjem fra Syria. Barna er fra ett til syv år gamle, og har sittet internert i Al-Hol-leiren, hvor IS-kvinner og barn av IS-krigere sitter.

– Dobbeltbelastning

– Vi vet lite om hva disse barna har vært utsatt for. Men vi vet på et generelt grunnlag en del om hva barn i slike situasjoner har opplevd.

– Det vi kan si, er at de har vært utsatt for en dobbeltbelastning. De har vært utsatt for grusomheter og sterke stressbelastninger, i kombinasjon med at omsorgssituasjonen har vært ustabil. Det er en alvorlig kombinasjon for barn, sier psykologspesialist Dag Nordanger ved RVTS Vest til TV 2.

Eksperten sier at tidligere erfaringer med barnesoldater og traumatiserte barn har vist at det kan være fullt mulig å vende tilbake til normale liv.

– Vi kjenner til barn som har blitt tvunget til å delta i og være vitne til henrettelser og andre krigshendelser. De har vært vitne til grusomheter og synsinntrykk som er langt utover det barn skal oppleve, sier psykologspesialisten ved Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

I tillegg til de fem foreldreløse barna, oppholder det seg rundt 35 barn med tilknytning til Norge i Syria. Nordanger tror at omsorg og stabilitet vil være svært viktig for barn med traumatiske minner og erfaringer.

– Utfordrende i sin væremåte

– Det skal veldig lite til før de blir satt i affekt, og før de får stressreaksjoner. Måten det har kommet til uttrykk hos barn, er at de kan bli veldig utfordrende i sin væremåte overfor oss voksne.

– De kan bli veldig lett sinte og «sette oss på strekk» på forskjellige måter. Dette kommer også til uttrykk når de skal samhandle seg i mellom. I tillegg vil de kunne ha en del ideer og tanker som kan virke uvante, fremmede og skremmende for oss, sier psykologeksperten.

Han understreker at en må regne med at barna har utfordringer og dels store utfordringer, men at en aldri må tenke at et barn er skadet for livet.

– Noen av barna vil trenge spesialisert hjelp, men først og fremst trenger de det alle barn utvikler seg på grunnlag av – tilhørighet, stabilitet og gode relasjonelle erfaringer. Det blir avgjørende at omsorgspersonene, skolen og barnehagen deres får støtte til å klare å gi dem det.



– Et barns hjerne er i en voldsom utvikling, og vil utvikle seg på grunnlag av de erfaringene de har, på godt og vondt, sier psykologspesialisten ved RVTS Vest.