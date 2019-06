I en pressemelding skriver klubben at de er kommet til enighet med tyskerne om en overgang for den serbiske spissen.

Nå gjenstår kun den medisinske testen før overgangen er i boks.

Jović skal ha signert en kontrakt som varer frem til 30. juni 2025.

Serberen fikk sitt store gjennombrudd denne sesongen og banket inn 17 mål i serien. Kun Borussia Dortmunds Paco Alcácer og Bayern Münchens Robert Lewandowski scoret flere mål i denne sesongens Bundesliga. I tillegg bidro han med åtte målgivende pasninger i ligaen.

Enorm gevinst

Jović var på utlån fra portugisiske Benfica denne sesongen, men Frankfurt hadde en opsjon på å kjøpe stortalentet. Den benyttet de seg av, bare for å selge ham videre med en gang – antagelig med en fet gevinst. For da de sikret seg serberen fra Benfica på en toårig låneavtale i 2017, ble de enige om opsjon på kjøp til 58 millioner kroner.

Den tyske fotballjournalisten Raphael Honigstein har tidligere meldt at Eintracht Frankfurt kunne komme til å selge Jović for tolv ganger så mye i samme overgangsvindu. Honigstein mener Jović er verdt minst 680 millioner kroner.

Ingen av klubben har nevnt størrelsesorden på overgangen, men Eintracht Frankfurt legger ikke skjul på at salget er en god avtale for dem økonomisk.

– Luka Jović er et stort tap for oss. Hans eksplosivitet og målteft har spredt seg utover Europa, og vi har nytt stor glede av målene hans de siste to årene. Men det var klart for oss at vi hadde en terskel når det gjaldt det finansielle. For Eintracht Frankfurt er dette er god og viktig overgang. Vi ønsker ham alt godt videre i karrieren, sier Frankfurts sportsdirektør Fredi Bobic.

Imponerte stort i Europa

Den serbiske spissen imponerte også stort i denne sesongens Europaliga og scoret blant annet i semifinalen mot Chelsea på Stamford Bridge. Kun Chelseas Olivier Giroud (14) scoret flere enn 21-åringens ti scoringer i turneringen.

Se målet mot Chelsea i videovinduet øverst.

En av dem som har fulgt Jović tett i Europa denne sesongens er TV 2s fotball-blogger Mina Finstad Berg. Hun er fra seg av begeistring over den unge serberen.

– Han har hatt en fantastisk sesong, og det er ikke overraskende at han nå får sjansen i en av Europas aller største fotballklubber. Han er en strålende avslutter, og har vært en av de spillerne jeg har elsket å se i aksjon denne sesongen.

– Han kan score alle mulige type mål, har fart, fysikk og teknikk. Alt i alt en herlig spiller, det blir veldig interessant å se hvordan han passer inn i Real Madrid, sier hun til TV 2.

Dermed blir Jović den første store overgangen i det som er ventet å bli en travel sommer for den spanske giganten.