Kjetil Siem takker nei til prestisjejobb og trapper ned som FIFA-presidentens høyre hånd

– Hvordan har det vært å jobbe med FIFA-president Infantino i disse årene?

– Jeg startet som rådgiveren hans, så gikk jeg ut i ulike funksjoner og har ledet prosjekter av ulik karakter. Stillingen har vært direktør på presidentens kontor hele veien. Infantino er også president i FIFA Foundation. Det er jo hans prosjekt, sier Siem.

Til frontalangrep på kollega

Infantino blir i disse dager valgt for fire nye år som FIFA-president ettersom han stiller til valg uten motkandidater. Som den øverste lederen for FIFA må den sveitsisk-italienske juristen tåle å stå i stormen for en organisasjon som de senere årene har vært preget av korrupsjon, maktmisbruk og et konstant negativt søkelys. Siem synes det er forståelig at mange har et dårlig inntrykk av FIFA.

– Bildet er ikke skapt utenfra. Det er skapt innenfra. Det har vært veldig mye korrupsjon i fotballen til alle tider. Det er ikke en eneste industri uten korrupsjonsproblemer i verden, og fotballen er intet unntak. Jeg håper og tror man blir kvitt noe av det, men en verden fri for korrupsjon anser jeg umulig i alle industrier, sier Siem, som understreker at FIFA også er veldig forskjellig fra slik det blir fremstilt fra utsiden.

– Det vanskeligste er alle beskyldningene som rammer organisasjonen som ikke er sanne. Mye er ikke riktig og ubegrunnet, men alt negativt blir formidlet mens det positive lett blir forbigått. Folk i ledende posisjoner, blant dem presidenten, blir fremstilt på en helt annen måte enn det som er virkeligheten. Det setter i gang mange mekanismer. Mange planter saker som FIFA må forholde seg til – det er vanskelig for en stor organisasjon. Man får ikke god tid til å svare for seg i sakene, og det kan til tider være vanskelig å håndtere.

Siem måtte selv stå i stormen da det i november 2018 ble kjent via Football Leaks at han hadde gått til frontalangrep på en av sine egne kolleger i en e-post sendt til presidenten via Mattias Grafström - Infantinos nærmeste medarbeider og stabssjef.

– Det var en mail mellom meg og en kollega som ble hacket og satt på trykk. Det er litt spesielt at det er en grei metode, selv om Football Leaks også fikk frem viktige saker, men at du stjeler posten til folk og offentliggjør innholdet er jo uvant. Det var ikke behagelig, men jeg er glad for at det ble håndtert så proft som det ble, sier Siem.

– Hvordan opplevde du saken da den kom?

– I mitt hode var det ikke noen god dag da det begynte. Det er klart at det ikke er artig når en privat korrespondanse blir kjent for hele verden.

Nå trer Siem litt mer til siden - selv om han fremdeles vil spille en rolle i FIFAs indre sirkel.

– Nå drar jeg til Zürich i en annen frekvens og mer etter avtale enn hver dag og uke, sier Siem.