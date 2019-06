Dette er løsningen Frp-ledelsen klamrer seg til

For under fem måneder siden var Venstre, KrF og Høyre enige om den nye regjeringsplattformen på Granavolden.

Onsdag møter Siv Jensen sitt landsstyre til et ekstraordinært møte, hvor hun får tydelige krav om å innkassere en betydelig bompenge-seier.

Derfor leter nå Frp-ledelsen med lupe etter handlingsrom i regjeringserklæringen.

Målet er å finne punkter som kan senke bompengene.

De andre partiene har internt gjort det klart at det er uaktuelt å endre plattformen, ifølge TV 2s kilder.

Frp-nestleder Terje Søviknes bekrefter at ledelsen ser på handlingsrommet i plattformen, og kommer med en klar oppfordring til Venstre, KrF og Høyre.

– Regjeringen får tyn. Vi mener det er viktig at alle partiene i regjering, inkludert samarbeidspartiene, tar innover seg at begeret er fullt og at man har nådd et nivå på bompengeinnkreving som ikke er bærekraftig for fremtiden, sier Søviknes til TV 2.

Søviknes sier Frp skal ta utgangspunkt i plattformen fra januar.

– Vi skal ta utgangspunktet i Granavolden-erklæringen, der har Frp gode gjennomslag på bompengepolitikken. Men vi må ta innover oss at det skjedd et folkelig opprør og finne løsninger innenfor Granavolden-erklæringen.

Skrote nullvekst-mål

Etter det TV 2 får opplyst ønsker Frp å få med seg regjeringspartnere på å skrote nullvekst-målet, som ble vedtatt i Stortingets klimaforlik i 2012.

Den innebærer at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Frp vil istedenfor at man skal måle nullvekst i utslipp. Det vil ifølge Frp sørge for at byene ikke trenger så høye bompenger, fordi flere bilister vil være med å betale.

Søviknes bekrefter opplysningene.

– Når teknologiutviklingen har gått fra 2012 til 2019, ser man at en stor andel av nybilsalget er nullutslippskjøretøy. Da er det ikke like relevant å telle antallet biler, men heller rette seg inn mot et utslippsmål.

– Hvis hensikten med byvekstavtalene er å begrense klimagassutslippene, er det riktig å ta innover seg at bilparken er en annen enn i 2012. Man har nå et nybilsalg hvor over 50 prosent er nullutslippkjørestøy, og det er ikke da like relevant å ha et nullvekst-mål i personbiltrafikken, sier Frp-nestlederen.

I regjeringserklæringen slås det fast «nullvekstmålet» skal «videreutvikles i forbindelse med neste nasjonale transportplan, i tråd med teknologiutviklingen med vekt på å redusere utslippene».