Krever millionbeløp fra hallikanklaget skuespiller

Skuespilleren, som har blitt anerkjent og kritikerrost for roller han har hatt, møtte mandag i Oslo tingrett. Han er tiltalt for en rekke forhold, blant annet vold og utpressing mot en tidligere toppfotballtrener, grov vold mot en eks-kjæreste og for hallikvirksomhet.

Aktor Henrik Rådal mener å kunne bevise at mannen har prostituert to kvinner som han hadde en nær relasjon til.

– Jeg var nok et enkelt offer. Jeg var naiv, og jeg hadde ingen erfaring. Jeg hadde knapt hatt sex, men jeg syntes det var veldig fint å få oppmerksomhet, sa den ene av kvinnene da hun vitnet tirsdag ettermiddag.

Hun forklarer at hun var svært forelsket i skuespilleren og at hun opplevde maktforholdet mellom dem som skjevt. Kvinnen hevder at hun etter hvert ble drevet ut i prostitusjon.

– En fulltidsjobb

Ifølge politiet begynte skuespilleren med å opprette profiler på flere nettsider hvor han søkte etter personer som ville ha sex med kvinnen.

Deretter la han ut nakenbilder av henne, mener politiet. Skuespilleren skal videre ha utstyrt kvinnen med en egen telefon som skulle brukes i kontakt med kundene.

AKTOR: Politiadvokat Henrik Rådal. Foto: Magnus Braaten / TV 2

Ifølge politiet pågikk hallikvirksomheten fra august 2012 til desember i 2013.

– Det var en fulltidsjobb der jeg hadde to til fem kunder hver dag. Pågangen var veldig stor. Til tider var det så mange telefoner at jeg ikke rakk å svare på alle sammen, sier kvinnen.

Hun forteller at hun tjente rundt 2500 kroner i timen da hun møtte sexkunder, men at beløpene også kunne være høyere.

Pengene hun skal ha tjent på virksomheten står helt sentralt i retten.

– Tjente over en halv mill.

Politiet mener at skuespilleren tok mellom 60 og 70 prosent av den tottale inntjeningen kvinnen hadde fra prostitusjonsvirksomheten. Aktor Henrik Rådal anslår at skuespilleren tjente rundt 550.000 kroner på dette. Denne summen vil politiet inndra til fordel for statskassa.

I tillegg har den fornærmede kvinnen varslet et sivilt krav på nærmere halvannen million kroner.

Hun mener dette er penger skuespilleren urettmessig har krevd henne for under perioden hun påstår å ha blitt prostituert av ham.

Det tok mange år før kvinnen anmeldte saken til politiet. Mannen nekter for at han noen gang har vært hallik, verken for denne eller den andre kvinnen som er fornærmet i saken.

Tiltalte viser til at han i den aktuelle perioden ikke hadde penger til å komme inn på en skole han ønsket å gå på. Han påpeker også at han kjørte en bil som kostet syv tusen kroner, noe han mener underbygger at han ikke hadde mye penger mellom hendene.