Andreas Haukeland, bedre kjent som «TIX», topper Spotifys lister i Norge om dagen.

God morgen Norge tok en prat med den suksessfulle artisten, der han fortalte om hvordan det var å skrive hitlåten «Jeg Vil Ikke Leve».

– Et hint

26-åringen ønsker ikke å snakke om hvorvidt han har hatt lyst til å avslutte sitt eget liv, men forteller at det var tøft å skrive sangen.

– Låten ble skrevet i ett strekk fra øverste hjørne til nederste hjørne. Den måtte skrives to ganger fordi arket var fult av tårer.

Hele sangteksten handler om en person som ikke lenger ser gleden ved livet, noe det andre verset beskriver:

«Jeg orker ikke, hvorfor må jeg virke så perfekt når jeg er så lei? Jeg har snakket med gud, men han har dratt sin vei. Nå har jeg en djevel inni meg».

– Synger du om deg selv, spør God morgen Norge-programleder Vår Staude.

– Det er i alle fall et hint. Akkurat nå lever låten et fint liv på egenhånd. Det er helt utrolig hvor mange som tar seg bry til å sende meg en melding hvor det står at de kjenner seg igjen i låten. Jeg tror ikke det er mange norske artister som har kjent på det, sier TIX og fortsetter:

– Siden låten lever så godt på egenhånd, så har jeg ikke lyst til å avsløre hva låten betyr for meg enda. Jeg vil at folk skal kunne danne seg et forhold til låten først.

Topper også internasjonale hitlister

Haukeland var deltager i årets sesong av Paradise Hotel, men var kjent for det norske folk lenge før det.

Han har laget en rekke russelåter, men også internasjonale slagere som «Sweet But A Psycho» av Eva Max. Denne er strømmet 80 millioner ganger, og det bare i Storbritannia.

– På verdensbasis er den strømmet godt over en milliard, hevder TIX.