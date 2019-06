Intern dragkamp i regjeringen:

Frp-Jensen presset frem bom-utsettelse

PARTILEDERNES AVGJØRELSE: Siv Jensen fikk med seg Erna Solberg, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad på at det var lurt å utsette behandlingen av bompengeprosjekter. Foto: Ruud, Vidar

Bompengeprosjekter til milliarder av kroner er utsatt, slik at Frp slipper å stemme for bompenger samme dag som de skal ha krisemøte. Ordren kom fra partilederne etter at de parlamentariske lederne ikke klarte å enes, får TV 2 opplyst.