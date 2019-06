Flere personer er drept i en skyteepisode i Darwin i Australia, det melder flere medier.

Mens noen meldinger, blant fra annet The Guardian, går ut på at fire personer er drept, rapporterer andre om at det er snakk om fem personer.

Flere såret

Ytterligere to mennesker er såret i skytingen, som ifølge ABC News fant sted på et motell i et forretningsstrøk.

Gjerningsmannen skal ha benyttet en pumpehagle da han rett før klokken 18 tirsdag kveld lokal tid gikk inn på Palms Motel og åpnet ild.

Flere medier, melder at en person er pågrepet.

Pågrepet mann

Ifølge TV-stasjonen 7 News Perth er gjerningsmannen pågrepet etter skytingen, og vedkommende beskrives som en 45 år gammel høy og hvit mann, iført arbeidsklær.

Mannen skal ha flyktet fra stedet i en Toyota Hilux og skal ha blitt pågrepet i forstaden Woolner rundt fem kilometer unna.

Motivet bak skytingen er foreløpig ikke kjent og det er uklart om ofrene var tilfeldige.

Saken oppdateres.