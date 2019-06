Kvinnen ble erklært død på stedet, mens den andre kvinnen ble fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen i Snartemo i Agder.

Begge kvinnene skal være utenlandske, og den døde kvinnen er nå identifisert.

– Vi er i kontakt med pårørende, politiadvokat Hellek Rue til TV 2.

Han forteller at hovedteorien politiet jobber etter er at en bil har kjørt på kvinnene, for så å forlate åstedet.

– Ingen er siktet eller mistenkt, så vi håper folk som har vært i området kan kontakte oss, sier Rue.