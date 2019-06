– Reiselivet er på tur utfor stupet

BEKYMRET: Hotellsjef Maud Haldorsen ved Hotell Geiranger er urolig for overturismen i Geiranger. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Hun har skrevet en kronikk om utfordringene til reiselivet og hotellsjefen ønsker begrensninger.

– Jeg mener at det periodevis er overturisme i Geiranger og da er på tide med en regulering. Jeg ønsker at de skal sette begrensninger i forhold til hvor mange cruisepassasjerer som kan være her inne samtidig, sier Maud Haldorsen til TV 2.

Søndag fortalte TV 2 nyhetene at direktør Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv at hun vil ha begrensninger i cruisetrafikken.

– Jeg er ikke redd masseturismen. Men vi er nødt til å sette en grense for hvor mange cruisebåtpassasjerer vi skal ta i mot slik at det ikke blir slitasje på innbyggerne. Jeg er mer redd for at turistene som kommer hit ikke skal føle seg velkommen, sier administerende direktør Kristin Krohn Devold til TV 2.

Lange er også urolig for omdømme og nordmenns tålmodighet i forhold til turister.

INSPEKTØR: Odd Roar Lange driver reisenettstedet The Travel Inspector. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Jeg er redd for er at folk som bor her til sjuende og sist blir drittlei av turisme og begynner å oppføre seg dårlig. Jeg frykter plater som «Tourist go home» og da får vi et fiendebilde mellom vi som bor her og og utenlandske turister, sier Odd Roar Lange.

Slik svarer reiselivstoppene

TV 2 har spurt reiselivsansvarlige på flere store destinasjoner i Norge om det nærmer seg en smertegrense for antall turister.

– Nei, absolutt ikke. Noen få steder i Norge har klart et for høyt press noen få uker i året men Innovasjon Norges satsning på hele Norge hele året skal bidra til å gjøre Norge attraktivt som destinasjonsland også utenom sommersesong – og for Nord Norge sin del også utenfor vintersesongen, svarer reiselivsdirektør Tanja Holmen i Visit Trondheim.

– Nei, vi mener det ikke er behov for generelle reguleringer i turisttrafikken, slik vi kjenner trafikken i dag. Vi ser at det på plasser med besøk av flere cruisebåter på samme dag og tidspunkt, kan være et behov for en tidsreguleringer av disse. Vi må bli flinkere til å ta betalt for parkeringen, bruk av toaletter og tilgang infrastruktur, slik at vi på den måten får en selvregulering og at det blir økonomi liggende igjen i lokalsamfunnet, svarer Svein Kroken på vegne av reiselivet i Rauma som venter én million turister i sommer.

– Det er ikke i nærheten av å oppfylle noen smertegrense for antall turister til Norge, men vi har noen få utvalgte områder som burde vært bedre regulert, mener Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten.

– Vi har god plass. Men det er behov for reguleringer knyttet til bærekraft. Eksempelvis har myndighetene satt krav til at ferdselen i verdensarvfjordene skal være utslippsfri fra 2026. Det er bra. Enkelte steder er det er også behov for å sette tak på antall cruisepassasjerer, slik man prisverdig har gjort i Bergen, sier reiselivsdirektør Anders Nyland i Visit Bergen.