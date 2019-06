Arne (80) ble slått med brekkjern og teipet fast – nå er fire menn dømt

Like over midnatt en onsdag i august 2016 tok tre av mennene seg inn i 80-åringens bolig på Finsrud i Eidskog kommune.

Mennene var maskert med finlandshetter, og med seg hadde de brekkjern og teip.

Umiddelbart etter innbruddet gikk mennene inn på soverommet til Finsrud og krevde å få vite hvor han oppbevarte pengene sine.

Finsrud, som ikke hadde rukket å reise seg fra sengen sin, prøvde å forklare at han ikke brukte kontanter og derfor ikke hadde penger liggende.

Da gikk mennene til angrep.

Livstruende skader

Finsrud ble slått med brekkjernet og kvalt mens han lå i sengen. Han ble også teipet på hender og føtter.

Skadene 80-åringen ble påført, ville vært livstruende om ikke han hadde fått medisinsk hjelp.

Saken fikk stor oppmerksomhet i pressen da Finsrud en snau uke senere stod frem og fortalte om den grufulle opplevelsen i TV 2-programmet «Åsted Norge».

FORSLÅTT: Arne Finsrud (80) i sykesengen på Kongsvinger sykehus etter det brutale hjemmeranet i august 2016. Foto: Kristian Ervik / TV 2

Etter en lang etterforskning tok politiet i november i fjor ut tiltale mot fire menn. Denne uken ble tre av dem dømt til tre år og ni måneders fengsel. Fjerdemann er dømt til fire år og seks måneders forvaring.

I tillegg må mennene betale 150.000 kroner i oppreisning til 80-åringen. Selv synes ikke Finsrud at straffen er streng nok.

– Det er jo ikke jeg som bestemmer. Det er de høye herrer. Men det er litt for mildt, det synes jeg. Når de holder på å ta livet av folk, så bør det være strengere straffer. Jeg kunne like godt vært død etter den grove volden. Heldigvis overlevde jeg, sier han til TV 2 tirsdag.

– Føler du deg mer trygg etter at de er dømt?

Ja, det er godt det er over. Det har tatt lang tid, sier han.

Låst inne

Etter ranet ble 80-åringen innesperret på et rom, uten mulighet til å få kontakt med omverdenen. Først klokken 6 den påfølgende morgenen ble han funnet av sønnen Ole-Johnny.

– Det var et forferdelig syn som møtte meg. Farsan lå på gulvet, tilgriset i blod, og det var blod over hele soverommet, har sønnen tidligere sagt til TV 2.

Ranerne fikk med seg 1000 kroner, noen smykker, medaljer og diverse gjenstander, ifølge dommen.

Utenfor huset ventet den fjerde tiltalte i bil. Alle mennene dro hjem til fjerdemann, der de skiftet klær og brant klærne som var brukt under ranet.

Fant hårstrå

For politiet var saken lenge en hodepine. Først i juni 2017, nesten et år etter ranet, fikk de svar på en DNA-analyse av et hårstrå fra boligen. Den matchet med en av de tiltalte.