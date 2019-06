Sommeren kan skape store problemer for Liverpool

Det har vært en lang sesong for Liverpool-spillerne, som lørdag vant Champions League-finalen.

For noen av Jürgen Klopps spillere blir imidlertid sesongen enda lengre.

Mohamed Salah (Egypt), Sadio Mané (Senegal) og Naby Keïta (Guinea) skal spille Afrikamesterskapet som går av stabelen 21. juni. Finaledagen er 19. juli.

Alisson Becker og Roberto Firmino drar med det brasilianske landslaget til Copa America 14. juni. Her spilles finalen 7. juli.

Premier League starter igjen 10. august. Dermed blir det lite ferie på fem av Liverpools mest sentrale spillere.

– Trenere vil aldri si det rett ut, men de skulle ønske at spillerne ikke var med på landslaget, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

– Se på Kevin De Bruyne

Spillere på det øverste nivået i fotballen har i utgangspunktet lite tid til å hente seg inn igjen før en ny sesong begynner. Den lille tiden er ekstremt viktig, understreker Hangeland.

– Det er helt avgjørende. Litt fysisk, men aller mest mentalt. For de lever med et så sinnssykt kjør der de trenger litt tid. Så er det ikke sånn at de dør om de får for lite tid, men det koster noe på et tidspunkt når du kommer tilbake til en ny sesong og ikke har fått ladet batteriene, sier Hangeland.

Den tidligere Fulham og Crystal Palace-spilleren mener at mangel på hvile kan slå negativt ut for spillere i løpet av sesongen.

Mesterskapsommeren for PL-topplagene Manchester City: Ederson (Brasil) Fernandinho (Brasil) Gabriel Jesus (Brasil) Nicolás Otamendi (Argentina) Sergio Agüero (Argentina) Riyad Mahrez (Algerie)

Liverpool: Alisson Becker (Brasil) Roberto Firmino (Brasil) Mohamed Salah (Egypt) Sadio Mané (Senegal) Naby Keïta (Guinea)

Chelsea: Christian Pulisic (USA)

Tottenham: Justin Foyth (Argentina) Davinson Sánchez (Colombia) Serge Aurier (Elfenbenskysten) Victor Wanyama (Kenya)

Arsenal: David Ospina (Colombia)* Lucas Torreira (Uruguay) Mohamed Elneny (Egypt) Alex Iwobi (Nigeria)

Manchester United: Alexis Sánchez (Chile) Diogo Dalot (Portugal U20) Antonio Valencia (Ecuador)* Copa America: 14. juni til 7. juli Gold Cup: 18. juni til 18. juli Afrikamesterskapet: 21. juni til 19. juli

– Det verste året hadde jeg 12 dager fri på sommeren. Da hadde det ikke sluttet å gjøre vondt i kroppen før man begynte igjen, forteller Hangeland.

– Kanskje nødvendigvis ikke i starten av sesongen, men utover vil det bety noe hvilken belastning spillerne har hatt. Se på Kevin De Bruyne. Han kom langt i VM og var mye skadet for Manchester City dette året her.

Hodepine for både Guardiola og Klopp

Hangeland understreker at de medisinske apparatene rundt klubbene er svært dyktige på dette området, og at en konsekvens for Liverpool kan bli å hvile noen av spillerne i starten av sesongen.

– Det som sannsynligvis vil bli den praktiske konsekvensen om Salah spiller Afrikamesterskapet, er at han ikke kommer til å være med for fullt fra start neste sesong. Liverpool må måtte hvile noen spillere noen runder ut i sesongen. Hvis alle disse spillerne skal spille utover sommeren, vil Liverpool i verste fall spille med et B-preget lag i starten av neste sesong, sier Hangeland.

Etter tittelkampen denne sesongen er Liverpool og Manchester City favoritter til å vinne Premier League.