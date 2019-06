En av de store seriesnakkisene om dagen er HBO-serien «Chernobyl».

Serien tar for seg de katastrofale hendelsene som skjedde i i Tsjernobyl i 1986.

Natt til 26. april eksploderte én av de fire reaktorene i kjernekraftverket i Tsjernobyl, og den mest alvorlige kjernekraftulykken i historien var et faktum.

Slettet fra historiebøkene

Jared Harris spiller Valerij Legasov i «Chernobyl».

Legasov var leder for Kurchatov Institutt for atomenergi, og fikk en svært sentral rolle i etterforskningen rundt hva som egentlig skjedde den katastrofale aprilnatten i 1986.

– Det er nesten umulig å finne noe om han. Det er faktisk ikke mye igjen om han, da de bokstavelig talt har skrevet han ut av historiebøkene. Det var det de forsøkte å gjøre, som en trussel ... stoppe han fra å få historien hans ut, forklarer Harris.

Harris avslører at seriens åpningsscene, der Legasov spiller inn historien sin på kassetter, er pyntet på.

– Det var aldri noen kassetter. Han etterlot seg journaler, men det er ikke like filmatisk som kassetter, forteller Harris til nettstedet CheatSheet.

Selvmord

Legasovs åpenhet og ærlighet falt ikke i god jord hos sovjetiske styresmakter, som gjorde sitt for å stilne den engasjerte kjemikeren.

Legasov tok sitt eget liv på dagen to år etter Tsjernobyl-ulykken, og selv om det aldri har kommet ut hvorfor han gjorde det, antydes det i TV-serien at det var et resultat av ulykken og etterforskningen i etterkant.

Til Los Angeles Times uttalte Harris tidligere i sommer:

– Det Craig (seriens regissør, Craig Mazin, red.anm) ønsket var å gjenopprette noen av de historiske navnene som har blitt glemt, og sørge for at det de ofret vil bli husket. Og med «Chernobyl» vil Legasovs vitenskapelige sinn, åpenhet og integritet bli husket.

Harris husker godt da ulykken skjedde.

– Jeg bodde i London og det var overalt på nyhetene. På TV ble vi advart mot skyer som var på vei mot England. Vi ble advart mot å gå ut hvis det regnet og om å drikke melk. Ja, jeg husker det veldig godt, forteller han til Comicbook.com.

Skuespilleren er kjent fra TV-serien «Mad Men», «The Fringe» og «The Crown». Han har også spilt i en rekke filmer, og er sønnen til Richard Harris, som spilte Albus Humlesnurr i de to første Harry Potter-filmene.

Femte og siste episode av «Chernobyl» ble tilgjengelig denne uken.