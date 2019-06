Både tirsdag og onsdag bringer varierende vær over hele landet, med vekslende skydekke og en del nedbør.

På torsdag melder derimot Yr hele 27 grader i hovedstaden, og 26 grader i Bergen.

Varme flere steder

Meteorolog hos Storm, Cecilie Villanger, oppfordrer til å nyte varmen som brer seg over landet torsdag og fredag.

– Prøv å nyt sommeren dagene før helgen, det kan bli ganske gode temperaturer, sier Villanger.

Varmen vil ligge over store deler av Østfold og Vestlandet, i tillegg til i Oslo og Akershus.

Hos Storm meldes det om litt lavere temperaturer enn hos Yr, men Villanger bekrefter at det kan stige opp mot 27 grader i Oslo.

– Temperatur med konsekvenser

I tillegg til de gode temperaturene, er det også meldt om både torden og lyn i området.

– Alle stedene vil trolig oppleve sol, men det er ikke nødvendigvis snakk om strålende sol, sier meteorologen, og legger til:

– Det blir gode temperaturer, men med konsekvenser.

Sammen med varmen kommer også fuktig luft. Det betyr gode muligheter for torden og lyn over store områder.

– Det vil nok bli kraftige lokale regnbyger med en del torden fra tidlig ettermiddag og utover kvelden. Men det er litt usikkert hvor dette havner. Sørlandet og Østlandet slipper nok ikke unna, sier Villanger.

Godt vær flere steder

Andre steder av landet kan oppleve temperaturer opp mot 25 grader uten nedbør.

– Det beste været vil være fra Sognefjorden og nordover. Der er det ikke noe nedbør i vente, og en god del sol, opplyser meteorologen.

Der er det ventet at temperaturen vil ligge på godt over 20 grader, og i Trøndelag er det ventet over 25 grader.

Flytter seg nordover

Allerede på fredag flytter varmen seg nordover, og Troms kan se fram til temperaturer på over 20 grader.

– Fra fredag vil temperaturen i Sørlandet og på Vestlandet synke en del. Det holder seg rundt 20 grader på Østlandet, men det er ikke vedvarende varme, sier Villanger.

– Man kan nok ikke si at sommeren er her helt enda, legger hun til.