Spørsmålet om tiltaltes tilregnelighet har stått sentralt gjennom rettssaken mot den nå 18 år gamle mannen som i slutten av juli fjor, tok livet av Sunniva Ødegård på Varhaug i Rogaland.

Mandag vitnet sakkyndige, som igjen konkluderte med at tiltalte var tilregnelig da drapet skjedde.

Dermed mener de han kan dømmes til vanlig fengsel. Tirsdag formiddag la påtalemyndigheten ned sin påstand i Jæren tingrett.

De mener tiltalte burde dømmes til 18 års forvaring.

Statsadvokat Nina Grande startet sin prosedyre med å redegjøre

Det er svært sjeldent at gjerningspersoner som var under 18 år på gjerningstidspunktet blir dømt til forvaring. Kun ved to tidligere anledninger har det skjedd i Norge.

Det var den 29. juli i fjor, at Sunniva Ødegård ble drept på Varhaug.

Hun var på vei hjem fra en kamerat da hun ble angrepet med en hammer og misbrukt seksuelt.

Den 18 år gamle mannen, også han fra Varhaug, har forklart at Sunniva Ødegård var et tilfeldig offer.

18-åringen har erkjent de faktiske forholdene, men nekter straffskyld fordi han hevder å ha vært psykotisk på gjerningstidspunktet.