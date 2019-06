Slik klarte Andreas (21) å oppfylle boligdrømmen: – Bor praktisk talt gratis

Så hvordan kunne han kjøpe en slik bolig i en alder av 20? Det hele begynte da han som 14-åring begynte å jobbe i en deltidsstilling som kirketjener, som førte med seg noen tusenlapper hver måned.

– Jeg satt alt på konto, det var ikke snakk om å bruke noe. Allerede da tenkte jeg at pengene kunne brukes til å kjøpe bolig. Det ga meg mye motivasjon å se hvordan kontoen bygde seg opp, sier Andreas.

Ikke bare sparing

Han fortsatte i kirketjenerjobben i tre år, mens han bodde hjemme uten betydelige utgifter. Like etter Andreas ble 18, fikk han jobb i en omsorgsbolig for funksjonshemmede. Der jobbet han hver tredje helg, i tillegg til å ta en del ekstravakter.

– Jobben passet godt sammen med videregående skole. Det var alltid behov for ekstra, og særlig på kveldstid.

Andreas ble stadig oppringt, og jobbet mye mens han gikk i tredjeklasse. Nesten hver helg og mange av kveldene etter skolen ble tilbrakt i omsorgsboligen.

– Da jeg jobbet så mye, er det ikke til å legge skjul på at det kan ha gått ut over karakterene mine. Samtidig kom jeg greit ut av det. Jeg var veldig bevisst på at jeg måtte spare.

Det er ingen tvil om at Andreas har vært god til å spare, men samtidig er det ikke slik at han ikke har brukt penger. Som 18-åring kjøpte han sin første bil for rundt 50.000 kroner.

– Jeg hadde bilen i rundt et år, før jeg solgte den og kjøpte en bedre bil til 125.000. Jeg har alltid unt meg ting, og særlig det siste året på videregående handlet jeg mye i kantina. Forbruket har gått i takt med inntekten.

Han har også vært på flere reiser, blant annet fire ganger til Old Trafford for å se favorittlaget Manchester United.

Prioriterte jobb

Etter videregående flyttet Andreas fra Sandnes til Grimstad for å begynne på bibelskole. Ett år ved bibelskolen koster rundt 120.000, noe studielån gjennom Lånekassa også har bidratt til å finansiere.

I Grimstad har han bodd to år på internat, før han nå altså skal flytte inn i egen leilighet. Jobben i omsorgsboligen har han beholdt.

– Hver tredje helg kjører jeg i drøyt tre timer fra Grimstad til Sandnes. Det er litt tidkrevende, men fungerer helt ypperlig. Sammen med jobbing i alle ferier gir det meg en årsinntekt på rundt 200.000.

Andreas forstår at hans livsstil ikke passer for alle, og går ikke rundt og anbefaler at andre skal jobbe like mye som ham. Samtidig er han opptatt av å vise at det er mulig for unge å komme seg inn på boligmarkedet tidlig, dersom motivasjonen er til stede.

– Noe må prioriteres bort, så det er et regnestykke man må ta. Tredjeklasse på videregående var et krevende år, hvor jobben begynte å gå ut over det sosiale livet. Jeg prioriterte ofte å jobbe fremfor å gå ut på byen.

Må være villig til å ofre noe

Andreas er ikke i tvil om at det er vanskelig for unge å komme seg inn på boligmarkedet. Spesielt gjelder dette i byene, og derfor vil 21-åringen slå et slag for å bosette seg andre steder i landet.

– Har du råd til å kjøpe i Oslo, er det et fornuftig marked. Og har du bestemt deg for at det er der du skal bo, må du selvfølgelig følge det. Men om du ikke må bo i en storby, og ønsker å komme deg inn på boligmarkedet i ung alder, bør du åpne øynene for andre muligheter.

Han sier det går an å gjøre utrolige kupp andre steder i landet, og trekker frem regionene han er kjent med som eksempler.

– Boligmarkedet i Agder er noe helt annet enn i Oslo. Det er kjempemange fine steder på Sørlandet og oppover langs Vestlandet, med gode boligpriser. Jeg vil anbefale å utvide horisonten, i hvert fall om du ønsker å kjøpe deg inn i ung alder, sier Andreas, før han gir sine beste tips for å komme seg inn på boligmarkedet.

– Du må være villig til å ofre noe, ved å prioritere jobb høyt. Du må også spare mye, samtidig som du kan bruke litt også. Vær bevisst på egen økonomi, og ha disiplin. Skal du komme deg inn på boligmarkedet, forutsetter det at du er motivert.

Bo billig

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea har flere tips til unge som vil inn på boligmarkedet. I likhet med Dreyer i Eiendom Norge, trekker hun frem BSU-sparing som noe av det viktigste.

– Der har du både skattefordeler og bedre rente enn på vanlig konto. Du kan begynne allerede når du er 13, og spare opptil 25.000 i året, sier Incedursun.

Hun anbefaler å være svært forsiktig med å ta opp forbrukslån, spesielt med tanke på det nye gjeldsregisteret. Der vil bankene kunne se all usikret gjeld, slik at det blir mye vanskeligere å ta opp boliglån om du har forbruksgjeld.

SPAREEKSPERT: Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea. Foto: Nordea

– Lev billig, og spar opp penger underveis. Bo gjerne i et kollektiv, slik at ikke alle pengene ryker på dyr leie. Noen flytter også hjem til foreldrene for å spare opp.

Om du har en venn eller kjæreste du kan kjøpe sammen med, er det større sannsynlighet for at dere får innvilget lån enn om du søker alene. Samtidig bør du være sikker på at du kan bo med vedkommende, før dere kjøper noe sammen.

Lov å prøve seg

Incedursun mener det er viktig at man får seg en jobb tidlig. Selv jobbet hun fra hun var 15, som gjorde at hun raskt fikk et nært forhold til økonomi.

– Å begynne å jobbe som ungdom har flere fordeler. Du får et sunnere forhold til penger og kan tjene mye skattefritt med frikort. Ta oppdrag gjennom Finn.no, og jobb hjemme hos folk som barnevakt eller med å klippe plenen.

På videregående er det lurt med en deltidsjobb ved siden av. Pass likevel på at jobben ikke går ut over skolen.

Når du tror du er klar for å kjøpe bolig, tar du kontakt med banken og spør om å få snakke med en lånerådgiver.

– De fleste banker er behjelpelige. For at du skal få et finansieringsbevis, hjelper det om du har fast inntekt, sier Incedursun, og understreker:

– Du kan fint se på boliger med priser som ligger litt over det du har fått innvilget. Det er bare en prisantydning, og det er lov å prøve seg frem.