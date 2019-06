Skuespilleren Kirstie Alley (68) huskes av mange for rollene sine fra blant annet TV-serien «Cheers» og komedien «Se han snakker» fra 1989.

De senere årene har hun markert seg i diverse reality-serier, med blant annet andreplasser fra både amerikanske «Skal vi danse» og den engelske kjendisversjonen av «Big Brother». Hun er også kjent for sitt engasjement innen scientologien.

Nå sliter hun med å få solgt huset sitt. Alley har nemlig satt ned prisen med solide ti prosent, melder Variety.

800 kvadratmeter

SELGER HUSET: Kirstie Alley. Foto: Chris Polk

Huset, som hun kjøpte for i underkant av tre millioner dollar i 2000, ble først lagt ut til salgs for nesten 12 millioner dollar sent i fjor. Men etter manglende interesse er nå prisen nå satt til 10.75 millioner dollar for den 800 kvadratmeter store villaen. Det er i overkant av 90 millioner norske kroner.

Dessverre for Alley er det kun solgt et hus i området de siste tre årene for over ti millioner dollar. Det var det Angelina Jolie som kjøpte, for svimlende 24,5 millioner dollar.

Vektproblemer

Vekten stadig har vært et problem for Alley, som har gått kraftig opp og ned i vekt flere ganger, og vært åpen om problemene sine i både talkshow og realityshow. Hun gikk blant annet ned 30 kilo under deltakelsen av «Skal vi danse».

– Når jeg er overvektig, går jeg ikke ut. Sammen med mine nærmeste venner, ja. Men du ser ikke meg på en premiere, har hun tidligere uttalt.