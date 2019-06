– Manchester United favoritter i kampen om Maddison

Det er mange om beinet for å sikre seg James Maddison i løpet av sommeren, og i følge Independent er Manchester United favoritter i kampen om å signere Leicesters 22-åring foran Manchester City, Liverpool og Tottenham. Maddison skal være Uniteds nye prioritering på signeringslisten.

Juventus ønsker å hente Paul Pogba tilbake til klubben i løpet av sommeren, og har i følge italienske Sky Sport tatt kontakt med Manchester United-spillerens agent om en potensiell overgang.

Den italienske klubben ønsker også å sikre seg Maurizio Sarri ved roret og er villig til å gi Chelsea-manageren en treårskontrakt verdt i nærmere 70 millioner per sesong. Det melder den spanske avisen Corriere della sera.

Skulle Sarri forlate Chelsea, vurderes Watford-manager Javi Gracia som en erstatter for italieneren, skriver ESPN.

Den spanske avisen AS melder at Real Madrid er bekymret for at Manchester United og Bayern München vil melde seg på i konkurransen om å signere Mohamed Salah fra Liverpool.

Representanter fra Real Madrid skal være på vei til London for et møte med Chelsea-direktøren, for å sikre seg Eden Hazard.

De to kinesiske klubbene Guangzhou Evergrande og Shanghai SIPG har meldt sin interesse for å signere Pierre-Emerick Aubameyang. I følge The Times skal klubbene skal være villige til å betale angriperen over tre millioner kroner i uken.