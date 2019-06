Det meldte politiet klokken 04.19.

Ti minutter senere melder de at brannen er slukket, men at brannvesenet nå tar seg oppover i oppgangen for å se om den kan ha spredd seg.

10 beboere har evakuert seg fra leilighetene som ligger over. Det skal ikke ha vært noen i restauranten da den brant.

Brann i fritidsbolig

Det har også brent i en fritidsbolig på Tynset. Brannvesenet begynner å få kontroll på brannen.



De to som var i huset har kommet seg ut, men kjøres til legevakten for sjekk etter å ha fått i seg røyk, skriver politiet.