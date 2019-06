Partene i sokkeloverenskomsten møttes hos Riksmekleren mandag klokka 10. Da fristen gikk ut ved midnatt, var ikke partene kommet til noen enighet, men forhandlingene fortsatte på overtid under ledelse av mekler Edvard Os.

Ved 4-tiden på natta kom partene til enighet og dermed var den varslede streiken avverget.

– Dette betyr at vi har fått en avtale som vi ikke var i nærheten av å få under forhandlingene i Stavanger, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i en pressemelding fra Lederne.

– Samme som tilbudet

– Det har vært svært krevende forhandlinger, men det ble til slutt oppnådd enighet om en økonomisk ramme som er tilsvarende det som ble tilbudt i lønnsforhandlingene i mai, og som allerede er gitt Industri Energi og Safe, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Ifølge Norsk olje og gass oppfyller forhandlingsresultat det samme som det opprinnelige tilbudet som ble lagt fram 8. mai, samt frontfagets ramme på 3,2 prosent.

– Partene fremhever viktigheten av at det skal gjennomføres reelle lokale forhandlinger, og Ledernes forhandlingsutvalg forventer at de ulike selskapene lander godt over frontfagsoppgjøret, presiserer Ingvartsen i sin uttalelse.

Store konsekvenser

Hvis ikke partene hadde kommet til enighet kunne streiken ha rammet produksjonen ved en rekke felt på norsk sokkel. Totalt kunne konsekvensene av en streik ha vært et daglig produksjonstap på rundt 440.000 fat oljeekvivalenter, ifølge Norsk olje og gass.

Forhandlingene gikk til mekling etter at Lederne brøt lønnsforhandlingene med Norsk olje og gass 7. og 8. mai. Lederne har rundt 1.000 medlemmer av de totalt 7.500 organiserte som er omfattet av sokkelavtalene. Det var varslet plassfratredelse for 198 medlemmer.

