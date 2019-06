Raul Bravo, Carlos Aranda og Borja Fernandez er alle løslatt mot kausjon etter å ha forklart seg foran en dommer etter å ha blitt siktet for korrupsjon og andre lovbrudd, skriver Marca.

De to eksspillerne Raul Bravo og Carlos Aranda mistenkes å være hovedmennene bak skandalen som nå ryster Spania.

– Sju spillere er betalt, ingen flere, sier Aranda i opptakene.

– Tipp for 10 000 euro så vil du vinne 20 000 euro, følger han opp med i samme samtale.

Dette, sammen med andre indikatorer, skal bevise at det foregikk kampfiksing under kampen, som var direkte avgjørende for at Valencia fikk den siste Champions League-plassen foran overraskelseslaget Getafe.

Ifølge El Mundo skal Raul Bravo ha dratt for å møte Borja Fernandez i Valladolid, og det skal også finnes bevis for at det skal ha vært et møte med spillere i Valladolid-spiller Keko Gontans hus.

Carlos Aranda skal også ha fortalt en venn om kampen.

– Hør på meg, Valencia vinner første og andre omgang.

Ytterligere to La Liga-kamper etterforskes for kampfiksing. Kampene det er snakk om er Valencias 6-2-seier mot Huesca og Real Betis' 2-1-seier mot samme lag.

Totalt elleve personer skal være pågrepet i saken.