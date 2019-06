Aranda har selv innrømmet å ha kastet gutten ned fra balkongen i tredjeetasje på et kjøpesenter i Minnesota, og sa seg skyldig i drapsforsøk for to uker siden. Mandag fikk han dommen på 19 år i fengsel for forsøk på drap.

Hendelsen skjedde 12. april.

I en uttalelse sier moren og faren til barnet at de tilgir Aranda.

– Det er ikke min oppgave å dømme eller hate deg. I stedet er jeg full av Guds kjærlighet og jeg har en overveldende lykke og fred i kroppen mens jeg ser gutten min bli frisk på mirakuløst vis rett foran øynene våre, sier moren i uttalelsen.

Donert 8,7 millioner kroner

For ti dager siden fortalte foreldrene på nettsiden GoFundMe at sønnen deres hadde behov for ytterligere operasjoner etter skadene han pådro seg, men at han ikke er i livsfare.

Det har blitt samlet inn rundt 8,7 millioner kroner gjennom nettsiden for å hjelpe gutten. Han beskrives som en snill gutt som likte å spille fotball og ishockey med broren og søsteren.

Forsøkte å drepe en voksen

Aranda har en historie med mental sykdom, og har tidligere blitt arrestert for mindre forbrytelser, skriver Reuters.

Han har innrømmet å ha kastet gutten de drøye 12 meterne, og fortalte etterforskerne at han i flere år har dratt til kjøpesenteret for å forsøkte å snakke med jenter, men at han ble avvist, noe som gjorde at han ble sint.

Aranda fortalte at han dro til kjøpesenteret med en plan om å drepe en voksen, men at han i stedet valgte den fem år gamle gutten.