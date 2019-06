Den britiske dronningen navnga ingen konkrete organisasjoner, men viste til dem som ble opprettet av Storbritannia, USA og de andre allierte etter andre verdenskrig.

Formålet med disse er å sikre at krigens redsler aldri vil gjenta seg, sa den 93 år gamle dronningen.

Talen ble tolket som indirekte kritikk av Trump, som har markert seg som en kritiker av internasjonale organisasjoner og internasjonalt samarbeid.

Familiesammenkomst

Også Trumps kone Melania og hele fire av presidentens barn var til stede under gallamiddagen. Det var også svigerdatteren Lara og svigersønnen Jared Kushner, som også er en av Trumps nærmeste rådgivere.

– Dronningen og hele kongefamilien har vært fantastisk. Forholdet til Storbritannia er veldig sterkt, skrev presidenten på Twitter tidligere på dagen.

På Twitter antydet han også at USA og Storbritannia er i gang med samtaler om en handelsavtale som kan bli virkelighet så snart Storbritannia er «kvitt lenkene». Etter alt å dømme siktet han til britenes plan om å forlate EU.

Den første dagen av Trumps statsbesøk ble også preget av hans utfall mot Londons første muslimske ordfører Sadiq Khan.

Trump omtalte Khan på Twitter som en «iskald taper», etter at Khan hadde kritisert beslutningen om å invitere presidenten på statsbesøk.

Krigshistorie

Gaver er en del av tradisjonen når den britiske dronningen tar imot utenlandske ledere. Mandag overrakte hun en førsteutgave av Winston Churchills bokverk «The Second World War» til den amerikanske presidenten.

Han mottok også et pennesett designet eksklusivt for dronningen, mens Melania fikk et sølvskrin med et håndlaget emaljert lokk.

I tillegg til dronningen fikk Trump møte prins Charles og hans kone Camilla. I Westminster Abbey la presidenten ned en krans på den ukjente soldats grav.

Tirsdag skal Trump ha samtaler med Storbritannias avtroppende statsminister Theresa May. Briter som misliker Trumps besøk, har samme dag planlagt en stor demonstrasjon i sentrum av London.

